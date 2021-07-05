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الأربعاء المقبل.. الإيسيسكو تطلق أول موسوعة عالمية خاصة بتفكيك خطاب التطرف

بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب

تطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية الأربعاء المقبل، الجزء الأول من "موسوعة تفكيك خطاب التطرف"، الذي أنجز بين الإيسيسكو والرابطة، من أجل التمنيع الفكري للشباب المسلم من مختلف خطابات التطرف والكراهية، في دول العالم الإسلامي وخارجه.
وتعد هذه الموسوعة، التي تضم العديد من البحوث الأكاديمية، أول مبادرة علمية تهدف إلى رصد مختلف أشكال خطاب الغلو والتشدد الرائجة في دول العالم الإسلامي وخارجه، وتفكيكها، وبيان أوجه الانحراف في تأويل عدد من المفاهيم الدينية، والاستغلال السيئ لها لبث الفرقة والانقسام، وترويج صورة مشوشة عن تعاليم الإسلام عبر العالم.

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الأربعاء المقبل.. الإيسيسكو تطلق أول موسوعة عالمية خاصة بتفكيك خطاب التطرف
سبق

تطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية الأربعاء المقبل، الجزء الأول من "موسوعة تفكيك خطاب التطرف"، الذي أنجز بين الإيسيسكو والرابطة، من أجل التمنيع الفكري للشباب المسلم من مختلف خطابات التطرف والكراهية، في دول العالم الإسلامي وخارجه.
وتعد هذه الموسوعة، التي تضم العديد من البحوث الأكاديمية، أول مبادرة علمية تهدف إلى رصد مختلف أشكال خطاب الغلو والتشدد الرائجة في دول العالم الإسلامي وخارجه، وتفكيكها، وبيان أوجه الانحراف في تأويل عدد من المفاهيم الدينية، والاستغلال السيئ لها لبث الفرقة والانقسام، وترويج صورة مشوشة عن تعاليم الإسلام عبر العالم.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:29 PM

الأربعاء المقبل.. الإيسيسكو تطلق أول موسوعة عالمية خاصة بتفكيك خطاب التطرف

بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية الأربعاء المقبل، الجزء الأول من "موسوعة تفكيك خطاب التطرف"، الذي أنجز بين الإيسيسكو والرابطة، من أجل التمنيع الفكري للشباب المسلم من مختلف خطابات التطرف والكراهية، في دول العالم الإسلامي وخارجه.
وتعد هذه الموسوعة، التي تضم العديد من البحوث الأكاديمية، أول مبادرة علمية تهدف إلى رصد مختلف أشكال خطاب الغلو والتشدد الرائجة في دول العالم الإسلامي وخارجه، وتفكيكها، وبيان أوجه الانحراف في تأويل عدد من المفاهيم الدينية، والاستغلال السيئ لها لبث الفرقة والانقسام، وترويج صورة مشوشة عن تعاليم الإسلام عبر العالم.

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