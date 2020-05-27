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بمساحة 19900 متر مربع.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمدينة المنورة

ضِمن المهام الميدانية التي تُنَفّذها الأمانة لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية

باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في عدد من المواقع، بمساحة إجمالية تجاوزت 19.900 متر مربع؛ وذلك ضِمن المهام الميدانية التي تنفذها الأمانة لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بشأنها.

وشَمِلت التعديات التي تم رصدها ومباشرة إزالتها خلال الأسبوع الماضي، حالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بطريق تبوك، ضِمن نطاق بلدية البيداء بمساحةٍ بلغت 12 ألف متر مربع، وكذلك إزالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بمنطقة الخليل ضِمن نطاق بلدية العيون بمساحة بلغت 2800 متر مربع، كما باشرت إزالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بمنطقة الفيضة، ضِمن نطاق بلدية الصويدرة بمساحة بلغت 2600 متر مربع، وتَعَدٍّ على أرض حكومية بالمنطقة الصناعية ضِمن نطاق بلدية العقيق بمساحة بلغت 2500 متر مربع.

أمانة المدينة المنورة

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بمساحة 19900 متر مربع.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمدينة المنورة
سبق

باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في عدد من المواقع، بمساحة إجمالية تجاوزت 19.900 متر مربع؛ وذلك ضِمن المهام الميدانية التي تنفذها الأمانة لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بشأنها.

وشَمِلت التعديات التي تم رصدها ومباشرة إزالتها خلال الأسبوع الماضي، حالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بطريق تبوك، ضِمن نطاق بلدية البيداء بمساحةٍ بلغت 12 ألف متر مربع، وكذلك إزالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بمنطقة الخليل ضِمن نطاق بلدية العيون بمساحة بلغت 2800 متر مربع، كما باشرت إزالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بمنطقة الفيضة، ضِمن نطاق بلدية الصويدرة بمساحة بلغت 2600 متر مربع، وتَعَدٍّ على أرض حكومية بالمنطقة الصناعية ضِمن نطاق بلدية العقيق بمساحة بلغت 2500 متر مربع.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
10:26 AM

بمساحة 19900 متر مربع.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمدينة المنورة

ضِمن المهام الميدانية التي تُنَفّذها الأمانة لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في عدد من المواقع، بمساحة إجمالية تجاوزت 19.900 متر مربع؛ وذلك ضِمن المهام الميدانية التي تنفذها الأمانة لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بشأنها.

وشَمِلت التعديات التي تم رصدها ومباشرة إزالتها خلال الأسبوع الماضي، حالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بطريق تبوك، ضِمن نطاق بلدية البيداء بمساحةٍ بلغت 12 ألف متر مربع، وكذلك إزالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بمنطقة الخليل ضِمن نطاق بلدية العيون بمساحة بلغت 2800 متر مربع، كما باشرت إزالة تَعَدٍّ على أرضٍ حكومية بمنطقة الفيضة، ضِمن نطاق بلدية الصويدرة بمساحة بلغت 2600 متر مربع، وتَعَدٍّ على أرض حكومية بالمنطقة الصناعية ضِمن نطاق بلدية العقيق بمساحة بلغت 2500 متر مربع.

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