مكة في 7 أيام.. "رثاء مبكٍ لطالب مصعوق" و"تكريم مبلغة" و364 مليون مكالمة

أسبوع حمل إنارة طريق "الخليل" وتطوير "النكاسة" وضبط مخالفين و"مراقبة الأنفاق"

حمل الأسبوع الماضي في طياته؛ حزمة من المشاريع الجاري تنفيذها بمكة المكرمة، تمثلت في إبرام عقد تركيب 225 كاميرا لمراقبة الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والبدء في مشروع إنارة طريق إبراهيم الخليل، إلى جانب كشف مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة والحلول البديلة بتوفير المساكن لأهالي الحي، بهدف تغيير الصورة البصرية لمكة وتحسينها وتوفير بيئة جاذبة للسكان وتنمية المدينة.

كما تمكنت حملة أمنية الأسبوع الماضي من ضبط 152 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية؛ استمراراً لحملة "وطن بلا مخالف"، إلى جانب تكريم مواطنة من مكة، نظير مساهمتها في الإبلاغ عن أحد الأشخاص في قضية أمنية.

364 مليون مكالمة

وكان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، قد تسلما التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ.

واشتمل التقرير الذي سلّمه مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج؛ إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38,9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت، متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابايت في الثانية، بزيادة تعادل ما نسبته 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم.

وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم، انخفاضًا بنسبة 22.7 %، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة؛ للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.

225 كاميرا لمراقبة الأنفاق

وأبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتأمين مستلزمات أجهزة المراقبة التلفزيونية ببعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في ذلك المجال، بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالاً، شاملة كافة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة 12 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار، وغيرها من وثائق العقد.

واشتمل عقد التأمين على توريد وتركيب (150) كاميرا ثابتة، و(40) كاميرا متحركة، و(35) كاميرا بانورامية، و(13) جهازاً لإدارة وتسجيل الفيديو، و(13) جهازاً للطاقة غير المنقطعة، و(50) جهازاً للربط الشبكي، و(13) جهازاً للتحكم بالمراقبة، و(13) جهازاً للربط اللاسلكي، و(50) شاشةً للمراقبة.

ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة، 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين؛ حيث تشكّل شبكة الأنفاق عصباً رئيساً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسة والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين.

ضبط 152 مخالفاً

وخالفت شرطة العاصمة المقدسة توقعات المخالفين الذين أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم من ضبطهم في أي وقت؛ وذلك بعد تنفيذ حملة أمنية صباح الثلاثاء الماضي؛ استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية "وطن بلا مخالف".

وتفصيلاً: نفَّذت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحملة الأمنية المشتركة (ضياء)، بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة الكهرباء.

وبدأت الحملة بمرافقة "سبق" في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء الماضي على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام، وأسفرت عن ضبط أكثر من (152) مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.

ونُفذت الحملة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بعد أن توجه الطلاب إلى مدارسهم، والموظفون إلى أعمالهم، واعتقد المخالفون أن الوقت مناسب للخلود للنوم، فباغتهم رجال الأمن في منازلهم، وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للجناة، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

"النكاسة" بعد التطوير

ونشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فيديو تعريفياً عن مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، الذي يجري استكمال مراحله المقسمة لـ14 مرحلة.

وتضمن الفيديو التعريفي؛ مراحل التطوير والحلول البديلة بتوفير المساكن لأهالي حي النكاسة، الذين أزيلت منازلهم ضمن المشروع الأكبر والأضخم التي تشهده مكة المكرمة.

ويهدف المشروع إلى تغيير الصورة البصرية لمكة وتحسينها، وتوفير بيئة جاذبة للسكان، وتنمية مدينة مكة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة، وقد روعي في المشروع التعويض المالي لأصحاب المساكن المزالة أو توفير السكن البديل لهم.

إنارة طريق إبراهيم الخليل

وقالت مصادر في أمانة العاصمة المقدسة: إنه سيتم البدء في مشروع إنارة طريق إبراهيم الخليل بمكة المكرمة الممتد حتى مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"؛ وذلك خلال الشهرين القادمين.

ويأتي ذلك ضِمن الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة لتحسين مدخل المدينة، وحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق الذي يسلكه العديد من سكان تلك المخططات؛ فضلًا عن اقتراب افتتاح مدينة السيارات، والعديد من المشاريع الحيوية بالمنطقة.

وستحدّ إنارة الطريق من الحوادث المرورية الدامية، التي يشهدها الطريق؛ خاصةً في الفترة المسائية؛ نظرًا لانعدام الإنارة فيه؛ وهو ما طالَبَ به السكان في تقارير سابقة نشرتها "سبق"، طالبوا فيها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إنارة الطريق على وجه السرعة؛ للحد من الحوادث، والقضاء على الظلام الحالك الذي يحيط بالطريق منذ عدة سنوات.

تكريم مبلغة عن "مطلوب"

ووجَّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتكريم مواطنة نظير مساهمتها في الإبلاغ عن أحد الأشخاص في قضية أمنية.

وتفصيلاً: تقدمت مواطنة ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تفيد فيه باشتباهها في مقيم من جنسية عربية، له علاقة بإحدى القضايا الأمنية.

وعلى الفور تعاملت الجهات الأمنية مع البلاغ، وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، من ضبط الشخص المطلوب وتسليمه إلى جهات الاختصاص.

ووجّه مدير الأمن العام بتكريم المواطنة، التي حضر زوجها حمزة عبدالغني الشريف، وسلمه قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد سعد السهيمي، التكريم.

رثاء طالب مصعوق

الطالب "إحسان مصطفى" هو أحد طلاب الملك عبدالعزيز الثانوية، ويدرس في الصف الأول الثانوي، وودّع زملاءه يوم الخميس ما قبل الماضي ولم يعلم أنه سوف يفارقهم، ووافته المنية بعد تعرضه لصعق كهربائي في أحد المسابح.

وألقت حادثة وفاة الطالب "إحسان" بظلالها على معلم اللغة العربية أحمد بن حمدان الحارثي؛ فعبّر عن حزنه بفقدان أحد طلابه بأبيات رثاء مؤثرة، فقال فيها:

بقايا من خيالك في خيالي

فلله البقاء بلا جدال

فراقك قد يراه البعض سهلاً

وقد يدمي المحاجر في الرجال

فإن الموت يا إحسان حق

وما موت الأحبة بالمحال

أيا إحسان، هل للموت طعم؟

أيحلو أن يقال: الموت حالي

دعوت الله أن يحبوك خلدًا

من الفردوس في الجنات عالي