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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ونجران

مصحوبة برياح نشطة.. تشمل: مكة والرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ونجران
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:17 AM

الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ونجران

مصحوبة برياح نشطة.. تشمل: مكة والرياض والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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