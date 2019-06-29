إنقاذ 153 مليون إنسان.. لماذا أدرج ولي العهد التغير المناخي بأجندة "قمة 2020"؟

يتطابق مع اهتمامات الأمم المتحدة

خلصت دراسة علمية أعدّها باحثون من جامعة ديوك الأمريكية، ونُشرت في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" في أبريل (نيسان) 2018، إلى أنه يمكن إنقاذ حياة قرابة ١٥٣ مليون إنسان قد يتعرّضون لخطر الوفاة المبكرة خلال هذا القرن، في حال سرَّعت الحكومات من إجراءاتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ ما يعني تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة، وتفسر هذه الخلاصة العلمية أسبابَ إدراج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قضية التغير المناخي ضمن أولويات السعودية في رئاستها لمجموعة العشرين 2020.



ولأهمية قضية التغير المناخي قال ولي العهد في كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية: "سيكون موضوعُ التغيّرِ المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمانُ التوازن البيئي في العالم؛ على أجندتنا تحت رئاسةِ المملكةِ للمجموعة".



وفي سياق إشارة ولي العهد إلى ضرورة السعي لإيجاد حلول علمية مجدية، يحسن استعراض عدد من هذه الحلول التي تقوم في جوهرها على تقليل انبعاث الغازات المسببة للتغير المناخي، ومن تلك الحلول ترشيد استخدام الوقود في وسائل النّقل، وزراعة الأشجار بكثافة؛ لأنها تمتصّ ثاني أكسيد الكربون عن طريق عمليّة البناء الضوئيّ، وترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق إطفاء الأضواء عند مغادرة الغرفة، وتقليل استخدام تكييف الهواء والحرارة، وتقليل النّفايات غير القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام، وإعادة استخدام بعض المنتجات مثل الورق والبلاستيك والزّجاج والألومنيوم.



وتتطابق الاهتمامات السعودية بقضية التغير المناخي عبر إدراج ولي العهد لها في أجندة قمة مجموعة العشرين 2020، مع اهتمامات الأمم المتحدة في هذا الإطار؛ إذ من المقرر أن يعقد أمينها العام أنطونيو غوتيريس في سبتمبر (أيلول) المقبل قمة المناخ لتوحيد قادة العالم من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ من أجل دعم العملية المتعددة الأطراف وزيادة وتسريع العمل والطموح المناخي.