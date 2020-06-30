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الكويت: 4 وفيات و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصبح مجموع الضحايا حتى اليوم 354 حالة

سجلت الكويت 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 46195 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 354 حالة وفاة.


وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، بأن حالات الإصابة الـ671 تضمّنت 435 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 83ر64% و236 لغير الكويتيين بنسبة 17ر35%.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 4 وفيات و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 46195 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 354 حالة وفاة.


وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، بأن حالات الإصابة الـ671 تضمّنت 435 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 83ر64% و236 لغير الكويتيين بنسبة 17ر35%.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:20 PM

الكويت: 4 وفيات و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصبح مجموع الضحايا حتى اليوم 354 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 46195 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 354 حالة وفاة.


وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، بأن حالات الإصابة الـ671 تضمّنت 435 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 83ر64% و236 لغير الكويتيين بنسبة 17ر35%.

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