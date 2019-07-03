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أمير الجوف يقلّد "العتيبي" مدير سجون المنطقة رتبة "لواء"

قلّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير سجون المنطقة اللواء "مانع بن عبدالله العتيبي" رتبته الجديدة "لواء" وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لهذه الرتبة.

وهنأ سموه اللواء "العتيبي" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم القيادة والوطن، حاثاً إيّاه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء عمله ومهامه.

فيما أعرب مدير سجون الجوف عن بالغ شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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أمير الجوف يقلّد "العتيبي" مدير سجون المنطقة رتبة "لواء"
سبق

قلّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير سجون المنطقة اللواء "مانع بن عبدالله العتيبي" رتبته الجديدة "لواء" وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لهذه الرتبة.

وهنأ سموه اللواء "العتيبي" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم القيادة والوطن، حاثاً إيّاه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء عمله ومهامه.

فيما أعرب مدير سجون الجوف عن بالغ شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
09:33 PM

أمير الجوف يقلّد "العتيبي" مدير سجون المنطقة رتبة "لواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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قلّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير سجون المنطقة اللواء "مانع بن عبدالله العتيبي" رتبته الجديدة "لواء" وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لهذه الرتبة.

وهنأ سموه اللواء "العتيبي" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم القيادة والوطن، حاثاً إيّاه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء عمله ومهامه.

فيما أعرب مدير سجون الجوف عن بالغ شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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