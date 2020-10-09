"عزي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الشاب فيصل أحمد عزي بزواجه من ابنة عبدالعزيز الحداد.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب وعدد محدود من الأصدقاء.
وحرص الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا".
احتفل الشاب فيصل أحمد عزي بزواجه من ابنة عبدالعزيز الحداد.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب وعدد محدود من الأصدقاء.
وحرص الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا".
احتفل الشاب فيصل أحمد عزي بزواجه من ابنة عبدالعزيز الحداد.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب وعدد محدود من الأصدقاء.
وحرص الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا".
احتفل الشاب فيصل أحمد عزي بزواجه من ابنة عبدالعزيز الحداد.
وأقيم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب وعدد محدود من الأصدقاء.
وحرص الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا".