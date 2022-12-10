اليوم .. افتتاح مشروع إسكان طريف: 342 وحدة سكنية

يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.
وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.
يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.
وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.
يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.
وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.
يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.
وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.