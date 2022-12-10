اليوم .. افتتاح مشروع إسكان طريف: 342 وحدة سكنية

يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.

‏‫‏وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.