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اليوم .. افتتاح مشروع إسكان طريف: 342 وحدة سكنية

يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.

‏‫‏وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.

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اليوم .. افتتاح مشروع إسكان طريف: 342 وحدة سكنية
سبق

يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.

‏‫‏وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:12 AM

اليوم .. افتتاح مشروع إسكان طريف: 342 وحدة سكنية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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761

يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ اليوم، مشروع إسكان طريف.

‏‫‏وكان المشروع قد نُفِّذ على مساحة 297 ألف م٢ ويضم 342 وحدة سكنية بمساحة 500 م٢ لأرض كل وحدة سكنية.

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