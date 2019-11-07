في حكايا مسك.. مدائن صالح الشهيرة بجوار مانهاتن نيويورك

العالم صار قرية صغيرة يمكن زيارته بدون جواز سفر وتأشيرات

أعدت مبادرة "حكايا مسك"، ضمن فعاليتها المقامة الآن بالرياض وتستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، لزوارها ركناً يجسد مناطق مختلفة من العالم وقارة أمريكا وآسيا ينقل الضيوف بين حضارات وثقافات مختلفة في مكان واحد يُشْعِر الزائرين والمنتجين بمعنى مقولة "العالم قرية صغيرة".

وأصبح الزائر قادرًا، بدون تأشيرات أو جواز سفر وكذلك بدون رصيد في البنك، على أن يزور مناطق مختلفة في العالم في وقت قصير وعلى مساحة لا تتجاوز الـ20 ألف مترمربع.

ولا يستغرق العبور من منهاتن بأمريكا إلى مدائن صالح بالمملكة العربية السعودية سوى دقيقة واحدة.

وصُممت مواقع التصوير التي تستخدم في الإنتاج السينمائي وفق أعلى المعايير، وبدقة عالية تشابه الواقع إلى حد كبير، وسط أجواء تفاعلية بحيث يمكن الوقوف أمام مدائن صالح والتصوير داخل منطقتها ومشاهدة ما قمت بتصويره وكأنك فعلاً قد مررت بتلك الآثار الشامخة على أرض الواقع.

يذكر أن برنامج حكايا مسك يسعى إلى تقديم الموروث الثقافي السعودي بتقنيات تتوافق مع العصر الحديث، وتشجع الشباب المبدع على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم على الطرق المبتكرة لذلك.