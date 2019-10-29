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أمام الملك وولي العهد.. وزيرا الخارجية والنقل يؤديان القسَم

بعدها تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

حضر أداء القسم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

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أمام الملك وولي العهد.. وزيرا الخارجية والنقل يؤديان القسَم
سبق

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

حضر أداء القسم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
03:24 PM

أمام الملك وولي العهد.. وزيرا الخارجية والنقل يؤديان القسَم

بعدها تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين أيده الله.

حضر أداء القسم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.

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