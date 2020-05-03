أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن نتائج تحاليل 47 عينة اليوم. ولفت المركز في بيان اليوم النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وبحسب البيان عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخالية من فيروس كورونا.

كورونا.. ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-03 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن نتائج تحاليل 47 عينة اليوم.

ولفت المركز في بيان اليوم النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخالية من فيروس كورونا.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:15 PM

كورونا.. ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس اليوم عقب فحص 47 عينة أظهرت نتائجها السلبية خلوها من الإصابة





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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن نتائج تحاليل 47 عينة اليوم.

ولفت المركز في بيان اليوم النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخالية من فيروس كورونا.