النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. مجمع الملك فيصل يطلع المرضى وذويهم على مشاريع التحسين

ضمن خطط مسبقة بهدف الاستفادة من جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم

بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا، أشركت لجنة تجربة المريض بمجمع الملك فيصل الطبي، المرضى وذويهم، برحلة داخل جميع أقسام المجمع عبر برنامج زووم، وأطلعتهم على جميع مشاريع التحسين وآخر التطورات.

يأتي ذلك ضمن خطط مسبقة يقوم فيها الرؤساء ومديرو الادارات بالمجمع بإشراك المستفيد في تحسين التجارب والاستفادة من جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم بصفةٍ شهرية.

كما شمل اللقاء مجموعة من تعاملات المريض مع نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمة الرعاية المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية بدءاً من مستوى تواصل الممرضين والأطباء مع المرضى، ومدى استجابة موظفي المستشفى لاحتياجات المرضى، وانتهاءً بتقديم معلومات أساسية للمريض عند خروجه من المستشفى ومدى فهمه نوع الرعاية التي يحتاج إليها بعد مغادرته المستشفى.

مجمع الملك فيصل الطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. مجمع الملك فيصل يطلع المرضى وذويهم على مشاريع التحسين
سبق

بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا، أشركت لجنة تجربة المريض بمجمع الملك فيصل الطبي، المرضى وذويهم، برحلة داخل جميع أقسام المجمع عبر برنامج زووم، وأطلعتهم على جميع مشاريع التحسين وآخر التطورات.

يأتي ذلك ضمن خطط مسبقة يقوم فيها الرؤساء ومديرو الادارات بالمجمع بإشراك المستفيد في تحسين التجارب والاستفادة من جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم بصفةٍ شهرية.

كما شمل اللقاء مجموعة من تعاملات المريض مع نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمة الرعاية المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية بدءاً من مستوى تواصل الممرضين والأطباء مع المرضى، ومدى استجابة موظفي المستشفى لاحتياجات المرضى، وانتهاءً بتقديم معلومات أساسية للمريض عند خروجه من المستشفى ومدى فهمه نوع الرعاية التي يحتاج إليها بعد مغادرته المستشفى.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:20 PM

الطائف.. مجمع الملك فيصل يطلع المرضى وذويهم على مشاريع التحسين

ضمن خطط مسبقة بهدف الاستفادة من جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
363

بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا، أشركت لجنة تجربة المريض بمجمع الملك فيصل الطبي، المرضى وذويهم، برحلة داخل جميع أقسام المجمع عبر برنامج زووم، وأطلعتهم على جميع مشاريع التحسين وآخر التطورات.

يأتي ذلك ضمن خطط مسبقة يقوم فيها الرؤساء ومديرو الادارات بالمجمع بإشراك المستفيد في تحسين التجارب والاستفادة من جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم بصفةٍ شهرية.

كما شمل اللقاء مجموعة من تعاملات المريض مع نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمة الرعاية المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية بدءاً من مستوى تواصل الممرضين والأطباء مع المرضى، ومدى استجابة موظفي المستشفى لاحتياجات المرضى، وانتهاءً بتقديم معلومات أساسية للمريض عند خروجه من المستشفى ومدى فهمه نوع الرعاية التي يحتاج إليها بعد مغادرته المستشفى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,686
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,324
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة