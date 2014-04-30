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"القحطاني": يهنئ طلاب المملكة المشاركين بأولمبياد "مندليف" للكيمياء في بيلاروسيا

حققوا مراكز متقدمة وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية

هنّأ المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، طلاب السعودية المشاركين في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في بيلاروسيا، بعد أن حققوا مراكز متقدمة، وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية.

وكتب المستشار القحطاني تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر"، مهنئاً قال فيها: "ألف مبارك للابنين العزيزين عبدالرحمن آل إدريس وبدر الملحم، اللذين رفعا راية الوطن عالياً في #أولمبياد_مندليف_للكيمياء، ‏بمثلهما نفخر ونزهو ونسعد. هؤلاء هم القدوة المميزة للجيل السعودي الجديدـ وفقهما الله وبارك بهما".

من جانبه، هنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطالب عبدالرحمن فياض آل إدريس، من مدارس منارات الرياض في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الذي حقق الميدالية الفضية للمملكة، ضمن الفريق المشارك في أولمبياد "مندليف" للكيمياء في بيلاروسيا، من خلال منافسة 140 طالباً من 22 دولة من مختلف دول العالم.

وقدّم التهنئة لأسرته وجميع منسوبي التعليم بهذا الإنجاز، الذي يعدّ الأصعب في تاريخ المسابقة، مؤكداً أنّه إنجاز يسجل باسم الوطن.

وقال "الوهيبي": "إنّ تفوق أبنائنا وبناتنا الموهوبين في المحافل الدولية يدعم رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في أن تكون المملكة ضمن أفضل 20 إلى 30 نظاماً تعليمياً على مستوى العالم بحلول 2030، بإذن الله".

وأضاف: "يحظى التعليم ومنسوبوه بدعم واهتمام كبيرين من قيادة حكومتنا الرشيدة -أيّدها الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وهو ما جعله يتبوأ مراكز الصدارة في المنافسات الإقليمية والعربية والعالمية".

يُذكر أنّ مشاركة المملكة في هذه المسابقة تعد السادسة على التوالي من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.

وكان طلاب السعودية المشاركون في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في بيلاروسيا، حققوا مراكز متقدمة، وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية.

وهنّأت وزارة التعليم الطالبين الفائزين، موضحة أن الطالب عبدالرحمن إدريس حقق الميدالية الفضية، بينما حقق الطالب بدر الملحم الميدالية البرونزية، في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في دولة بيلاروسيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القحطاني": يهنئ طلاب المملكة المشاركين بأولمبياد "مندليف" للكيمياء في بيلاروسيا
سبق

هنّأ المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، طلاب السعودية المشاركين في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في بيلاروسيا، بعد أن حققوا مراكز متقدمة، وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية.

وكتب المستشار القحطاني تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر"، مهنئاً قال فيها: "ألف مبارك للابنين العزيزين عبدالرحمن آل إدريس وبدر الملحم، اللذين رفعا راية الوطن عالياً في #أولمبياد_مندليف_للكيمياء، ‏بمثلهما نفخر ونزهو ونسعد. هؤلاء هم القدوة المميزة للجيل السعودي الجديدـ وفقهما الله وبارك بهما".

من جانبه، هنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطالب عبدالرحمن فياض آل إدريس، من مدارس منارات الرياض في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الذي حقق الميدالية الفضية للمملكة، ضمن الفريق المشارك في أولمبياد "مندليف" للكيمياء في بيلاروسيا، من خلال منافسة 140 طالباً من 22 دولة من مختلف دول العالم.

وقدّم التهنئة لأسرته وجميع منسوبي التعليم بهذا الإنجاز، الذي يعدّ الأصعب في تاريخ المسابقة، مؤكداً أنّه إنجاز يسجل باسم الوطن.

وقال "الوهيبي": "إنّ تفوق أبنائنا وبناتنا الموهوبين في المحافل الدولية يدعم رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في أن تكون المملكة ضمن أفضل 20 إلى 30 نظاماً تعليمياً على مستوى العالم بحلول 2030، بإذن الله".

وأضاف: "يحظى التعليم ومنسوبوه بدعم واهتمام كبيرين من قيادة حكومتنا الرشيدة -أيّدها الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وهو ما جعله يتبوأ مراكز الصدارة في المنافسات الإقليمية والعربية والعالمية".

يُذكر أنّ مشاركة المملكة في هذه المسابقة تعد السادسة على التوالي من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.

وكان طلاب السعودية المشاركون في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في بيلاروسيا، حققوا مراكز متقدمة، وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية.

وهنّأت وزارة التعليم الطالبين الفائزين، موضحة أن الطالب عبدالرحمن إدريس حقق الميدالية الفضية، بينما حقق الطالب بدر الملحم الميدالية البرونزية، في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في دولة بيلاروسيا.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:43 PM

"القحطاني": يهنئ طلاب المملكة المشاركين بأولمبياد "مندليف" للكيمياء في بيلاروسيا

حققوا مراكز متقدمة وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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هنّأ المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، طلاب السعودية المشاركين في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في بيلاروسيا، بعد أن حققوا مراكز متقدمة، وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية.

وكتب المستشار القحطاني تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر"، مهنئاً قال فيها: "ألف مبارك للابنين العزيزين عبدالرحمن آل إدريس وبدر الملحم، اللذين رفعا راية الوطن عالياً في #أولمبياد_مندليف_للكيمياء، ‏بمثلهما نفخر ونزهو ونسعد. هؤلاء هم القدوة المميزة للجيل السعودي الجديدـ وفقهما الله وبارك بهما".

من جانبه، هنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطالب عبدالرحمن فياض آل إدريس، من مدارس منارات الرياض في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الذي حقق الميدالية الفضية للمملكة، ضمن الفريق المشارك في أولمبياد "مندليف" للكيمياء في بيلاروسيا، من خلال منافسة 140 طالباً من 22 دولة من مختلف دول العالم.

وقدّم التهنئة لأسرته وجميع منسوبي التعليم بهذا الإنجاز، الذي يعدّ الأصعب في تاريخ المسابقة، مؤكداً أنّه إنجاز يسجل باسم الوطن.

وقال "الوهيبي": "إنّ تفوق أبنائنا وبناتنا الموهوبين في المحافل الدولية يدعم رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في أن تكون المملكة ضمن أفضل 20 إلى 30 نظاماً تعليمياً على مستوى العالم بحلول 2030، بإذن الله".

وأضاف: "يحظى التعليم ومنسوبوه بدعم واهتمام كبيرين من قيادة حكومتنا الرشيدة -أيّدها الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وهو ما جعله يتبوأ مراكز الصدارة في المنافسات الإقليمية والعربية والعالمية".

يُذكر أنّ مشاركة المملكة في هذه المسابقة تعد السادسة على التوالي من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.

وكان طلاب السعودية المشاركون في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في بيلاروسيا، حققوا مراكز متقدمة، وحصلوا على ميداليتين فضية وبرونزية.

وهنّأت وزارة التعليم الطالبين الفائزين، موضحة أن الطالب عبدالرحمن إدريس حقق الميدالية الفضية، بينما حقق الطالب بدر الملحم الميدالية البرونزية، في أولمبياد "مندليف" للكيمياء المقام في دولة بيلاروسيا.

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