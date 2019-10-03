من نوع "مينيوتمان 3".. أمريكا تُجري اختبارًا لصاروخ عابر للقارات

قطَع مسافة 6760 كيلومترًا فوق المحيط الهادئ ووصل إلى كواجالين

أجرى سلاح الجو الأمريكي اختبارًا لصاروخ باليستي غير مسلح من نوع "مينيوتمان 3" العابر للقارات، بإطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وأطلق الصاروخ في الساعة الواحدة وثلاث عشرة دقيقة صباح أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي من القاعدة الواقعة شمال غربي لوس أنجلوس.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قطع مسافة 4200 ميل (6760 كيلومترًا) فوق المحيط الهادئ حتى وصل إلى كواجالين أتول في جزر مارشال.

هذا وقال بيان قيادة سلاح الجو: إن الغرض من مثل هذه الاختبارات هو إظهار قدرة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "وليس ردًّا على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".

وجرت عملية الإطلاق من قِبَل فريق من رجال سلاح الجو من الجناح الصاروخي 341 في قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا.