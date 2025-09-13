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أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويوجه بتفعيل الخطط المعتمدة

اطلع على نسب الإنجاز في مشاريع درء أخطار السيول

رأس أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة لأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واستهل أمير المنطقة الاجتماع, بالاطلاع على جميع التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، كما اطلع سموه على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.

ووجه أمير منطقة تبوك, بتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة, كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

أمير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويوجه بتفعيل الخطط المعتمدة
سبق

رأس أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة لأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واستهل أمير المنطقة الاجتماع, بالاطلاع على جميع التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، كما اطلع سموه على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.

ووجه أمير منطقة تبوك, بتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة, كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
05:06 PM

أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويوجه بتفعيل الخطط المعتمدة

اطلع على نسب الإنجاز في مشاريع درء أخطار السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رأس أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة لأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واستهل أمير المنطقة الاجتماع, بالاطلاع على جميع التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، كما اطلع سموه على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.

ووجه أمير منطقة تبوك, بتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة, كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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