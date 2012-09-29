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ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن

أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

البحرين تشيد بكفاءة ويقظة "أمن الدولة" بالسعودية في الإطاحة بخلية إرهابية

أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر

أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية يتلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وكذلك تمكنه من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.

وتفصيلاً، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.

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البحرين تشيد بكفاءة ويقظة "أمن الدولة" بالسعودية في الإطاحة بخلية إرهابية
سبق

أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية يتلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وكذلك تمكنه من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.

وتفصيلاً، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:01 AM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:33 AM

البحرين تشيد بكفاءة ويقظة "أمن الدولة" بالسعودية في الإطاحة بخلية إرهابية

أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية يتلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وكذلك تمكنه من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.

وتفصيلاً، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.

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