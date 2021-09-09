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"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونياً

المؤسسة أماطت اللثام عن أكثر من مليوني زيارة للبوابة الإلكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً خلال شهر أغسطس الماضي بلغت أكثر من 3.5 مليون معاملة، فيما تجاوز زوار البوابة الإلكترونية للمؤسسة حاجز المليوني زيارة.

وذكرت أن عدد المسجلين الجدد في بوابة الخدمات الإلكترونية تجاوز 150 ألف مستخدم جديد، في حين بلغ عدد مرات التحميل لتطبيق "التقاعد" الخاص بعملاء أنظمة التقاعد وتطبيق "تأميناتي" الخاص بعملاء أنظمة التأمينات أكثر من 100 ألف عملية تحميل.

وأشارت إلى أن خدمة التعريف بالمعاش التقاعدي عبر قنوات المؤسسة الإلكترونية أصدرت أكثر من 150 ألف تعريف، في حين استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء نحو 200 ألف اتصال خلال الفترة ذاتها.

يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءاتها، وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونياً
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً خلال شهر أغسطس الماضي بلغت أكثر من 3.5 مليون معاملة، فيما تجاوز زوار البوابة الإلكترونية للمؤسسة حاجز المليوني زيارة.

وذكرت أن عدد المسجلين الجدد في بوابة الخدمات الإلكترونية تجاوز 150 ألف مستخدم جديد، في حين بلغ عدد مرات التحميل لتطبيق "التقاعد" الخاص بعملاء أنظمة التقاعد وتطبيق "تأميناتي" الخاص بعملاء أنظمة التأمينات أكثر من 100 ألف عملية تحميل.

وأشارت إلى أن خدمة التعريف بالمعاش التقاعدي عبر قنوات المؤسسة الإلكترونية أصدرت أكثر من 150 ألف تعريف، في حين استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء نحو 200 ألف اتصال خلال الفترة ذاتها.

يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءاتها، وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
03:19 PM

"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونياً

المؤسسة أماطت اللثام عن أكثر من مليوني زيارة للبوابة الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً خلال شهر أغسطس الماضي بلغت أكثر من 3.5 مليون معاملة، فيما تجاوز زوار البوابة الإلكترونية للمؤسسة حاجز المليوني زيارة.

وذكرت أن عدد المسجلين الجدد في بوابة الخدمات الإلكترونية تجاوز 150 ألف مستخدم جديد، في حين بلغ عدد مرات التحميل لتطبيق "التقاعد" الخاص بعملاء أنظمة التقاعد وتطبيق "تأميناتي" الخاص بعملاء أنظمة التأمينات أكثر من 100 ألف عملية تحميل.

وأشارت إلى أن خدمة التعريف بالمعاش التقاعدي عبر قنوات المؤسسة الإلكترونية أصدرت أكثر من 150 ألف تعريف، في حين استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء نحو 200 ألف اتصال خلال الفترة ذاتها.

يُذكر أن "التأمينات الاجتماعية" تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءاتها، وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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