النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يتحدث عن سياسات التعليم الثلاث في باريس.. تعرف عليها

شهد افتتاح المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة للتعليم 2030، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أن المملكة والبلدان الأخرى بالمنطقة، تلتزم بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، كما تستجيب لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية على النحو الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه في الاجتماع الإقليمي الثالث حول التعليم 2030، والذي عقد في الأردن في نوفمبر من عام 2018م، وهي: ضمان التوفير العادل، والشامل للتعليم الجيد للنازحين والمتضررين، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وزيادة تمويل التعليم، وابتكار استخدامه.

وقال "آل الشيخ": "نعمل في المملكة العربية السعودية على هذه الأولويات الثلاث، ونركز جهودنا على أولوية السياسة الثانية؛ وهي جودة التعليم والتعلم، وعلى هذا النحو قمنا بإجراء إصلاحات كبيرة في السياسة التعليمية تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني للمعلمين، مع التركيز المستمر على نواتج التعلم في جميع المستويات".

وأضاف: "نحن نعلم جيدًا أن هذه عملية طويلة، وبالتالي، في السنوات العشر المقبلة قبل بلوغ الهدف 2030، سنعمل كل ما في وسعنا حتى يستفيد جميع الأطفال والشباب في بلادنا من جودة ونواتج التعلم ذات الصلة بمهارات القرن الحادي والعشرين، والثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات فرص العمل للقرن الجديد. نحن نعمل على جميع المستويات والأبعاد من أجل تزويد أجيالنا المستقبلية بالمعرفة والكفاءات المناسبة. وبالمثل، نريد أن نتأكد من أن معلمينا مجهزون بشكل أفضل لتقديم المناهج الجديدة من خلال تأسيس معهد وطني لتدريب وتطوير المعلمين".

ونوّه في كلمته بأن من بين الأولويات الرئيسة التي قدمتها وزارة التعليم العام الحالي: نظام الجامعات الجديد، ومبادرة توسع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم الاستجابة التعليمية في الحالات الإنسانية التي تواجه العديد من البلدان المتأثرة بالأزمة في المنطقة، كما في اليمن ولبنان والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

ولفت "آل الشيخ" إلى أن التعليم سيكون أولوية رئيسة في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة قريبًا في 2020م، مبديًا تطلع المملكة للعمل مع منظمة اليونسكو، والمنظمات الدولية الأخرى لضمان تغطية ومعالجة قضايا التعليم الكبرى، ومستقبل الجيل القادم في العالم في قمة مجموعة العشرين القادمة.

كما شهد وزير التعليم افتتاح المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين، بحضور كامل أعضاء المنظمة البالغة 195 دولة، ويستمر لمدة أسبوعين في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية.

وتعد المملكة من أكبر الدول الداعمة لليونسكو، وهناك تعاون وثيق بين ما تقدمه اليونسكو من برامج وندوات، مع وزارة التعليم، في حين تشكل المندوبية الدائمة باليونسكو التابعة لوزارة التعليم محورًا أساسيًا في تمكين التعاون والشراكة الإستراتيجية مع اليونسكو.

وزير التعليم حمد آل لشيخ اليونسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يتحدث عن سياسات التعليم الثلاث في باريس.. تعرف عليها
سبق

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة للتعليم 2030، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أن المملكة والبلدان الأخرى بالمنطقة، تلتزم بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، كما تستجيب لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية على النحو الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه في الاجتماع الإقليمي الثالث حول التعليم 2030، والذي عقد في الأردن في نوفمبر من عام 2018م، وهي: ضمان التوفير العادل، والشامل للتعليم الجيد للنازحين والمتضررين، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وزيادة تمويل التعليم، وابتكار استخدامه.

وقال "آل الشيخ": "نعمل في المملكة العربية السعودية على هذه الأولويات الثلاث، ونركز جهودنا على أولوية السياسة الثانية؛ وهي جودة التعليم والتعلم، وعلى هذا النحو قمنا بإجراء إصلاحات كبيرة في السياسة التعليمية تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني للمعلمين، مع التركيز المستمر على نواتج التعلم في جميع المستويات".

وأضاف: "نحن نعلم جيدًا أن هذه عملية طويلة، وبالتالي، في السنوات العشر المقبلة قبل بلوغ الهدف 2030، سنعمل كل ما في وسعنا حتى يستفيد جميع الأطفال والشباب في بلادنا من جودة ونواتج التعلم ذات الصلة بمهارات القرن الحادي والعشرين، والثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات فرص العمل للقرن الجديد. نحن نعمل على جميع المستويات والأبعاد من أجل تزويد أجيالنا المستقبلية بالمعرفة والكفاءات المناسبة. وبالمثل، نريد أن نتأكد من أن معلمينا مجهزون بشكل أفضل لتقديم المناهج الجديدة من خلال تأسيس معهد وطني لتدريب وتطوير المعلمين".

ونوّه في كلمته بأن من بين الأولويات الرئيسة التي قدمتها وزارة التعليم العام الحالي: نظام الجامعات الجديد، ومبادرة توسع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم الاستجابة التعليمية في الحالات الإنسانية التي تواجه العديد من البلدان المتأثرة بالأزمة في المنطقة، كما في اليمن ولبنان والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

ولفت "آل الشيخ" إلى أن التعليم سيكون أولوية رئيسة في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة قريبًا في 2020م، مبديًا تطلع المملكة للعمل مع منظمة اليونسكو، والمنظمات الدولية الأخرى لضمان تغطية ومعالجة قضايا التعليم الكبرى، ومستقبل الجيل القادم في العالم في قمة مجموعة العشرين القادمة.

كما شهد وزير التعليم افتتاح المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين، بحضور كامل أعضاء المنظمة البالغة 195 دولة، ويستمر لمدة أسبوعين في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية.

وتعد المملكة من أكبر الدول الداعمة لليونسكو، وهناك تعاون وثيق بين ما تقدمه اليونسكو من برامج وندوات، مع وزارة التعليم، في حين تشكل المندوبية الدائمة باليونسكو التابعة لوزارة التعليم محورًا أساسيًا في تمكين التعاون والشراكة الإستراتيجية مع اليونسكو.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
11:08 PM

"آل الشيخ" يتحدث عن سياسات التعليم الثلاث في باريس.. تعرف عليها

شهد افتتاح المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
2,066

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة للتعليم 2030، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أن المملكة والبلدان الأخرى بالمنطقة، تلتزم بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، كما تستجيب لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية على النحو الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه في الاجتماع الإقليمي الثالث حول التعليم 2030، والذي عقد في الأردن في نوفمبر من عام 2018م، وهي: ضمان التوفير العادل، والشامل للتعليم الجيد للنازحين والمتضررين، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وزيادة تمويل التعليم، وابتكار استخدامه.

وقال "آل الشيخ": "نعمل في المملكة العربية السعودية على هذه الأولويات الثلاث، ونركز جهودنا على أولوية السياسة الثانية؛ وهي جودة التعليم والتعلم، وعلى هذا النحو قمنا بإجراء إصلاحات كبيرة في السياسة التعليمية تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني للمعلمين، مع التركيز المستمر على نواتج التعلم في جميع المستويات".

وأضاف: "نحن نعلم جيدًا أن هذه عملية طويلة، وبالتالي، في السنوات العشر المقبلة قبل بلوغ الهدف 2030، سنعمل كل ما في وسعنا حتى يستفيد جميع الأطفال والشباب في بلادنا من جودة ونواتج التعلم ذات الصلة بمهارات القرن الحادي والعشرين، والثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات فرص العمل للقرن الجديد. نحن نعمل على جميع المستويات والأبعاد من أجل تزويد أجيالنا المستقبلية بالمعرفة والكفاءات المناسبة. وبالمثل، نريد أن نتأكد من أن معلمينا مجهزون بشكل أفضل لتقديم المناهج الجديدة من خلال تأسيس معهد وطني لتدريب وتطوير المعلمين".

ونوّه في كلمته بأن من بين الأولويات الرئيسة التي قدمتها وزارة التعليم العام الحالي: نظام الجامعات الجديد، ومبادرة توسع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم الاستجابة التعليمية في الحالات الإنسانية التي تواجه العديد من البلدان المتأثرة بالأزمة في المنطقة، كما في اليمن ولبنان والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

ولفت "آل الشيخ" إلى أن التعليم سيكون أولوية رئيسة في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة قريبًا في 2020م، مبديًا تطلع المملكة للعمل مع منظمة اليونسكو، والمنظمات الدولية الأخرى لضمان تغطية ومعالجة قضايا التعليم الكبرى، ومستقبل الجيل القادم في العالم في قمة مجموعة العشرين القادمة.

كما شهد وزير التعليم افتتاح المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين، بحضور كامل أعضاء المنظمة البالغة 195 دولة، ويستمر لمدة أسبوعين في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية.

وتعد المملكة من أكبر الدول الداعمة لليونسكو، وهناك تعاون وثيق بين ما تقدمه اليونسكو من برامج وندوات، مع وزارة التعليم، في حين تشكل المندوبية الدائمة باليونسكو التابعة لوزارة التعليم محورًا أساسيًا في تمكين التعاون والشراكة الإستراتيجية مع اليونسكو.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,222
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,587
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,880

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة