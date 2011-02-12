النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة في محافظة بلخ الأفغانية

مساعدات إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس مساعدات إنسانية متنوعة شملت 1.600 سلة غذائية، و3.600 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، وذلك في محافظة بلخ، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

مساعدات إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن، شملت 100 خيمة و100 حقيبة إيوائية تتضمن أدوات المعيشة اللازمة في مواقع النزوح، استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة في محافظة بلخ الأفغانية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس مساعدات إنسانية متنوعة شملت 1.600 سلة غذائية، و3.600 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، وذلك في محافظة بلخ، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

مساعدات إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن، شملت 100 خيمة و100 حقيبة إيوائية تتضمن أدوات المعيشة اللازمة في مواقع النزوح، استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
05:07 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة في محافظة بلخ الأفغانية

مساعدات إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
632

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس مساعدات إنسانية متنوعة شملت 1.600 سلة غذائية، و3.600 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، وذلك في محافظة بلخ، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

مساعدات إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن، شملت 100 خيمة و100 حقيبة إيوائية تتضمن أدوات المعيشة اللازمة في مواقع النزوح، استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة