نجح أفراد الدفاع المدني بمدينة حائل، مساء اليوم الجمعة، في إنقاذ طفل علق وسط أحد أجزاء جبل أجا، والذي يُسمى "مدر". وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته عمليات الدفاع المدني، مفاده طلب النجدة من أحد المتنزهين لإخراج طفله الذي علق في الجبل بعدما صعده، وحاول العودة إلا أنه تعلّق في منتصف الجبل، ولم يتمكنوا من إخراجه. وخلال وقت قياسي باشر الدفاع المدني الموقع، وصعد أحد رجال الدفاع المدني سلم سيارة الدفاع المدني 30 مترًا، وخلال دقائق معدودة وصل إلى الطفل في منتصف الجبل وأنزله دون أن يلحق به أذى.

شاهد.. مدني حائل ينجح بإنقاذ طفل علق بـ"مدر أجا" خالد السليمي سبق 2022-02-18 نجح أفراد الدفاع المدني بمدينة حائل، مساء اليوم الجمعة، في إنقاذ طفل علق وسط أحد أجزاء جبل أجا، والذي يُسمى "مدر".



وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته عمليات الدفاع المدني، مفاده طلب النجدة من أحد المتنزهين لإخراج طفله الذي علق في الجبل بعدما صعده، وحاول العودة إلا أنه تعلّق في منتصف الجبل، ولم يتمكنوا من إخراجه.



وخلال وقت قياسي باشر الدفاع المدني الموقع، وصعد أحد رجال الدفاع المدني سلم سيارة الدفاع المدني 30 مترًا، وخلال دقائق معدودة وصل إلى الطفل في منتصف الجبل وأنزله دون أن يلحق به أذى.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 09:54 PM

شاهد.. مدني حائل ينجح بإنقاذ طفل علق بـ"مدر أجا" بعد تلقيه بلاغًا من مواطنين





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نجح أفراد الدفاع المدني بمدينة حائل، مساء اليوم الجمعة، في إنقاذ طفل علق وسط أحد أجزاء جبل أجا، والذي يُسمى "مدر".



وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته عمليات الدفاع المدني، مفاده طلب النجدة من أحد المتنزهين لإخراج طفله الذي علق في الجبل بعدما صعده، وحاول العودة إلا أنه تعلّق في منتصف الجبل، ولم يتمكنوا من إخراجه.



وخلال وقت قياسي باشر الدفاع المدني الموقع، وصعد أحد رجال الدفاع المدني سلم سيارة الدفاع المدني 30 مترًا، وخلال دقائق معدودة وصل إلى الطفل في منتصف الجبل وأنزله دون أن يلحق به أذى.