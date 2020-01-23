شاهد من الأفلاج.. ثلاث صور تجسّد عظم رسالة التعليم والإخلاص والتفاني

تعكس الجانب المشرق للمعلم وعمق الرسالة التربوية التي يحملها

في صور تجسّد عظم رسالة التعليم والإخلاص والتفاني لحاملي هذه الأمانة، وثّقت عدسة الكاميرا، اليوم الأحد، بمدارس الأفلاج مشاهد تعكس الجانب المشرق للمعلم وعمق الرسالة التربوية التي يحملها.

وأظهرت الصور قيام مدير مدرسة بشد كمامة أحد طلاب المدرسة في لفتة أبوية حانية تعكس الجانب المشرق للقائد التربوي المخلص والمربي الفاضل، فيما أظهرت صورة أخرى قيام مرشد طلابي بربط حذاء أحد طلابه داخل فناء المدرسة، في مشهد أكد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، فيما لم يثنِ المرض معلماً منح إجازة مرضية نتيجة إصابته في إحدى قدميه عن مواصلة أداء رسالته، واستقبال طلابه في أول يوم لعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد غياب عامين عن المدرسة، فقرر التحامل على الألم واستقبال طلابه وتقديم الهدايا لهم، مسجلاً في ذلك الموقف المعنى الحقيقي في الإخلاص والمثابرة والتضحية من أجل أجيال المستقبل.