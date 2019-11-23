النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محلل اقتصادي: السماح للموظفين بـ"الدوام الجزئي" و"العمل التجاري" يعزِّز الاقتصاد ويدعم المبدعين

قال لـ"سبق" إنه سيقضي على الظواهر السلبية الموجودة حاليًا في السوق السعودية ويدعم السعودة

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن السماح للموظفين بممارسة الأعمال المختلفة خارج أوقات الدوام الرسمي في حال إقراره سيخلق فرصًا واسعة ومرنة لتحقيق فوائد اقتصادية عدة، من أهمها تعزيز أداء الأعمال، وتوسعها؛ وبالآتي زيادة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي ستسهم بدورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف بأن تلك التوجهات ستمنح الأنشطة الاقتصادية القدرة على تشكيل مهن وأعمال سعودية، تتقلص معها في المقابل الحاجة إلى الموارد البشرية غير السعودية، كما تطور أداء سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة نحو الاحترافية والتمكين الفعال في أُطر القوانين والتشريعات، وتسهم في تحقيق دخول جديدة للموظفين؛ وهو ما تتوسع معه دالة الطلب والاستهلاك، وتتعاظم القوة الشرائية كمكونات مهمة في الاقتصاد الكلي.

وأضاف "الجبيري" بأن تمكين الموظفين من العمل التجاري سيولد فرصًا جديدة في سوق العمل في مجال الاستثمار والاقتصاد الإنتاجي، تتوسع معها أطر الكفاءة الإنتاجية، والحراك الاقتصادي الواسع، كما يتيح المجال للمبدعين والمبتكرين للعمل في استقلالية تامة لتنشيط وتسويق منتجاتهم الفكرية والحقيقية؛ وهو ما يشجع على تحفيز قطاع الابتكار والاختراع والبحوث العلمية، والارتقاء به نحو الفاعلية.

وقال إن التوجُّه سيسهم في دعم المنتج المحلي، ويرتقي بدور المحتوى المحلي في اتجاهين متوازيين، تتعاظم معهما الأعمال التي تكسب الاقتصاد الوطني القوة والأداء المتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.. ويخلق مشاريع صغيرة، ومشاريع متناهية الصغر، كما سيوفر مساحة أوسع للتشاركية مع المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص على نحو منظم ومرن في خططه التمويلية والتنفيذية.

وأشار "الجبيري" إلى أن التوجُّه الجديد سيسهم في القضاء على الظواهر الاقتصادية السلبية في سوق العمل، ويدفع الشباب والشابات السعوديين إلى الاستفادة من ذلك بخلق فرص جديدة لهم من خلال تميزهم في أعمالهم وتخصصاتهم، وبناء شراكات فاعلة مع الأطراف المستفيدة على نحو ستتحقق معه الفائدة المرجوة للجميع.

محلل اقتصادي الدوام الجزئي العمل التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محلل اقتصادي: السماح للموظفين بـ"الدوام الجزئي" و"العمل التجاري" يعزِّز الاقتصاد ويدعم المبدعين
سبق

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن السماح للموظفين بممارسة الأعمال المختلفة خارج أوقات الدوام الرسمي في حال إقراره سيخلق فرصًا واسعة ومرنة لتحقيق فوائد اقتصادية عدة، من أهمها تعزيز أداء الأعمال، وتوسعها؛ وبالآتي زيادة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي ستسهم بدورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف بأن تلك التوجهات ستمنح الأنشطة الاقتصادية القدرة على تشكيل مهن وأعمال سعودية، تتقلص معها في المقابل الحاجة إلى الموارد البشرية غير السعودية، كما تطور أداء سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة نحو الاحترافية والتمكين الفعال في أُطر القوانين والتشريعات، وتسهم في تحقيق دخول جديدة للموظفين؛ وهو ما تتوسع معه دالة الطلب والاستهلاك، وتتعاظم القوة الشرائية كمكونات مهمة في الاقتصاد الكلي.

وأضاف "الجبيري" بأن تمكين الموظفين من العمل التجاري سيولد فرصًا جديدة في سوق العمل في مجال الاستثمار والاقتصاد الإنتاجي، تتوسع معها أطر الكفاءة الإنتاجية، والحراك الاقتصادي الواسع، كما يتيح المجال للمبدعين والمبتكرين للعمل في استقلالية تامة لتنشيط وتسويق منتجاتهم الفكرية والحقيقية؛ وهو ما يشجع على تحفيز قطاع الابتكار والاختراع والبحوث العلمية، والارتقاء به نحو الفاعلية.

وقال إن التوجُّه سيسهم في دعم المنتج المحلي، ويرتقي بدور المحتوى المحلي في اتجاهين متوازيين، تتعاظم معهما الأعمال التي تكسب الاقتصاد الوطني القوة والأداء المتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.. ويخلق مشاريع صغيرة، ومشاريع متناهية الصغر، كما سيوفر مساحة أوسع للتشاركية مع المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص على نحو منظم ومرن في خططه التمويلية والتنفيذية.

وأشار "الجبيري" إلى أن التوجُّه الجديد سيسهم في القضاء على الظواهر الاقتصادية السلبية في سوق العمل، ويدفع الشباب والشابات السعوديين إلى الاستفادة من ذلك بخلق فرص جديدة لهم من خلال تميزهم في أعمالهم وتخصصاتهم، وبناء شراكات فاعلة مع الأطراف المستفيدة على نحو ستتحقق معه الفائدة المرجوة للجميع.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
11:13 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:02 PM

محلل اقتصادي: السماح للموظفين بـ"الدوام الجزئي" و"العمل التجاري" يعزِّز الاقتصاد ويدعم المبدعين

قال لـ"سبق" إنه سيقضي على الظواهر السلبية الموجودة حاليًا في السوق السعودية ويدعم السعودة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
16
18,766

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن السماح للموظفين بممارسة الأعمال المختلفة خارج أوقات الدوام الرسمي في حال إقراره سيخلق فرصًا واسعة ومرنة لتحقيق فوائد اقتصادية عدة، من أهمها تعزيز أداء الأعمال، وتوسعها؛ وبالآتي زيادة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي ستسهم بدورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف بأن تلك التوجهات ستمنح الأنشطة الاقتصادية القدرة على تشكيل مهن وأعمال سعودية، تتقلص معها في المقابل الحاجة إلى الموارد البشرية غير السعودية، كما تطور أداء سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة نحو الاحترافية والتمكين الفعال في أُطر القوانين والتشريعات، وتسهم في تحقيق دخول جديدة للموظفين؛ وهو ما تتوسع معه دالة الطلب والاستهلاك، وتتعاظم القوة الشرائية كمكونات مهمة في الاقتصاد الكلي.

وأضاف "الجبيري" بأن تمكين الموظفين من العمل التجاري سيولد فرصًا جديدة في سوق العمل في مجال الاستثمار والاقتصاد الإنتاجي، تتوسع معها أطر الكفاءة الإنتاجية، والحراك الاقتصادي الواسع، كما يتيح المجال للمبدعين والمبتكرين للعمل في استقلالية تامة لتنشيط وتسويق منتجاتهم الفكرية والحقيقية؛ وهو ما يشجع على تحفيز قطاع الابتكار والاختراع والبحوث العلمية، والارتقاء به نحو الفاعلية.

وقال إن التوجُّه سيسهم في دعم المنتج المحلي، ويرتقي بدور المحتوى المحلي في اتجاهين متوازيين، تتعاظم معهما الأعمال التي تكسب الاقتصاد الوطني القوة والأداء المتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.. ويخلق مشاريع صغيرة، ومشاريع متناهية الصغر، كما سيوفر مساحة أوسع للتشاركية مع المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص على نحو منظم ومرن في خططه التمويلية والتنفيذية.

وأشار "الجبيري" إلى أن التوجُّه الجديد سيسهم في القضاء على الظواهر الاقتصادية السلبية في سوق العمل، ويدفع الشباب والشابات السعوديين إلى الاستفادة من ذلك بخلق فرص جديدة لهم من خلال تميزهم في أعمالهم وتخصصاتهم، وبناء شراكات فاعلة مع الأطراف المستفيدة على نحو ستتحقق معه الفائدة المرجوة للجميع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة