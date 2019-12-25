وجّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.

أمير المدينة يوجِّه بتأخير الدوام في جميع قطاعات الإمارة حتى التاسعة صباحًا خالد الشاماني سبق 2019-12-25 وجّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 11:08 PM

أمير المدينة يوجِّه بتأخير الدوام في جميع قطاعات الإمارة حتى التاسعة صباحًا بعد التنبيهات الصحية نتيجة كسوف الشمس وحرصًا على سلامة الموظفين





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وجّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.