أمير المدينة يوجِّه بتأخير الدوام في جميع قطاعات الإمارة حتى التاسعة صباحًا

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.
أمير المدينة يوجِّه بتأخير الدوام في جميع قطاعات الإمارة حتى التاسعة صباحًا
بعد التنبيهات الصحية نتيجة كسوف الشمس وحرصًا على سلامة الموظفين
وجّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.المدينة المنورة أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان إمارة المدينة المنورة تأخير الدوام كسوف الشمس وزارة الصحة
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أمير المدينة يوجِّه بتأخير الدوام في جميع قطاعات الإمارة حتى التاسعة صباحًاخالد الشاماني سبق 2019-12-25
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:08 PM
أمير المدينة يوجِّه بتأخير الدوام في جميع قطاعات الإمارة حتى التاسعة صباحًا
بعد التنبيهات الصحية نتيجة كسوف الشمس وحرصًا على سلامة الموظفين
وجّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك استنادًا إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.
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