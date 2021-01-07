"استشاري": الذئبة الحمراء لا تمنع المصابين بها من أخذ لقاح كورونا

أكد استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن مرضى الذئبة الحمراء يوصون بأخذ لقاح كورونا، موضحاً أن المرض مثبط للمناعة بحد ذاته، وأغلب مرضاه على أدوية تثبط المناعة، وبالتالي هم أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19، واللقاح بإذن الله يحميهم. وبين الحاج أن مرض الذئبة هو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم (مثل: الجلد، المفاصل، والأعضاء) ، كما أنها غير معدية. ولفت إلى أن هناك أنواع للذئبة الحمراء وهي: • الذئبة الحمامية الجهازية (الشاملة): وهي الأكثر شيوعًا، حيث يكون خفيفًا أو حادًا، ويمكن أن يؤثر في أجزاء كثيرة من الجسم. • الذئبة الحمامية الجلدية (وتنقسم الى حادة وتحت الحادة ومزمنة): إذ تؤثر في الجلد، وذلك على شكل طفح جلدي، ويمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم، ولكنها تظهر عادة عند التعرض لأشعة الشمس. • الذئبة الحمامية بسبب الأدوية وتشكل 10% من مرضى الذئبة الحمامية الجهازية، وتحدث نتيجة بعض الأدوية، وتختفي الأعراض عادة في غضون ستة أشهر بعد إيقاف الدواء. كما أنها نادرًا ما تصيب الأعضاء الرئيسة. • الذئبة الحمامية الوليدية (نادر الحدوث): إذ تؤثر في الرضع حديثي الولادة، بسبب اكتسابه الأجسام المضادة من الأم المصابة بالمرض. وأشار إلى أن أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لكن السبب غير معروف، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالعوامل البيئية والوراثية والهرمونية، كما أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للذئبة قد يصابون بالمرض عندما ظهور محفزات والتي تشمل: أشعة الشمس، وبعض الأدوية (مثل: أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للصرع والغدة الدرقية والمضادات الحيوية)، والعدوى. وحول العلاج قال الدكتور ضياء إن هناك أدوية معينة لمرض الذئبة الحمراء يمكن أن تساعد في السيطرة عليها، والتي تشمل: مسكنات الألم، الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، الأدوية المثبطة للمناعة، الكورتيزون ، وهناك إرشادات هامة للمصابين بالذئبة الحمراء وهي لابد من تغيير نمط الحياة والحرص على تناول غذاء صحي ومتوازن، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية لأنها تقوي الجهاز المناعي خاصة الخضروات الورقية، الثوم، الأسماك الدهنية المحتوية على نسبة عالية من الأوميجا وتناول زيت الزيتون الغني بالأحماض الدهنية المنشطة للجهاز المناعي ، كما نصح بالابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة أو المحتوية على أملاح عالية لأنها تسبب تراكم الدهون على القلب والكبد وتؤثر على أعضاء الجسم، وتزيد من التهابات الجلد. وأيضا الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على كمية وفيرة من الكافيين، وممارسة النشاط البدني بانتظام، الحد من الإجهاد ومحاولة استخدام تقنيات الاسترخاء، استخدام واق من الشمس، وارتداء قبعة للحماية من الشمس، تجنب الجلوس في ضوء الشمس المباشر، التوقف عن التدخين، وتجنب الضغط النفسي والتوتر الشديد، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الضغط النفسي يؤثر على مرضى الذئبة الحمراء ويزيد من تفاقم المرض وتدهور الحالة الصحية للمريض، وتجنب الانفعال والتوتر والابتعاد عن المشاكل التي تسبب لكِ ضغطا نفسيا شديدا، كما أن الضغوط النفسية والاضطرابات العصبية تؤدي إلى تذبذب الهرمونات مما يساعد على إيقاظ المرض وتعزيز هجماته وتدهور الحالة مما يصيب الجهاز العصبي ببعض المشاكل الصحية.

"استشاري": الذئبة الحمراء لا تمنع المصابين بها من أخذ لقاح كورونا عبدالله الراجحي سبق 2021-01-07 أكد استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن مرضى الذئبة الحمراء يوصون بأخذ لقاح كورونا، موضحاً أن المرض مثبط للمناعة بحد ذاته، وأغلب مرضاه على أدوية تثبط المناعة، وبالتالي هم أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19، واللقاح بإذن الله يحميهم.



وبين الحاج أن مرض الذئبة هو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم (مثل: الجلد، المفاصل، والأعضاء) ، كما أنها غير معدية.



ولفت إلى أن هناك أنواع للذئبة الحمراء وهي:



• الذئبة الحمامية الجهازية (الشاملة): وهي الأكثر شيوعًا، حيث يكون خفيفًا أو حادًا، ويمكن أن يؤثر في أجزاء كثيرة من الجسم.



• الذئبة الحمامية الجلدية (وتنقسم الى حادة وتحت الحادة ومزمنة): إذ تؤثر في الجلد، وذلك على شكل طفح جلدي، ويمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم، ولكنها تظهر عادة عند التعرض لأشعة الشمس.



• الذئبة الحمامية بسبب الأدوية وتشكل 10% من مرضى الذئبة الحمامية الجهازية، وتحدث نتيجة بعض الأدوية، وتختفي الأعراض عادة في غضون ستة أشهر بعد إيقاف الدواء. كما أنها نادرًا ما تصيب الأعضاء الرئيسة.



• الذئبة الحمامية الوليدية (نادر الحدوث): إذ تؤثر في الرضع حديثي الولادة، بسبب اكتسابه الأجسام المضادة من الأم المصابة بالمرض.



وأشار إلى أن أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لكن السبب غير معروف، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالعوامل البيئية والوراثية والهرمونية، كما أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للذئبة قد يصابون بالمرض عندما ظهور محفزات والتي تشمل: أشعة الشمس، وبعض الأدوية (مثل: أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للصرع والغدة الدرقية والمضادات الحيوية)، والعدوى.



وحول العلاج قال الدكتور ضياء إن هناك أدوية معينة لمرض الذئبة الحمراء يمكن أن تساعد في السيطرة عليها، والتي تشمل: مسكنات الألم، الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، الأدوية المثبطة للمناعة، الكورتيزون ، وهناك إرشادات هامة للمصابين بالذئبة الحمراء وهي لابد من تغيير نمط الحياة والحرص على تناول غذاء صحي ومتوازن، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية لأنها تقوي الجهاز المناعي خاصة الخضروات الورقية، الثوم، الأسماك الدهنية المحتوية على نسبة عالية من الأوميجا وتناول زيت الزيتون الغني بالأحماض الدهنية المنشطة للجهاز المناعي ، كما نصح بالابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة أو المحتوية على أملاح عالية لأنها تسبب تراكم الدهون على القلب والكبد وتؤثر على أعضاء الجسم، وتزيد من التهابات الجلد. وأيضا الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على كمية وفيرة من الكافيين، وممارسة النشاط البدني بانتظام، الحد من الإجهاد ومحاولة استخدام تقنيات الاسترخاء، استخدام واق من الشمس، وارتداء قبعة للحماية من الشمس، تجنب الجلوس في ضوء الشمس المباشر، التوقف عن التدخين، وتجنب الضغط النفسي والتوتر الشديد، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الضغط النفسي يؤثر على مرضى الذئبة الحمراء ويزيد من تفاقم المرض وتدهور الحالة الصحية للمريض، وتجنب الانفعال والتوتر والابتعاد عن المشاكل التي تسبب لكِ ضغطا نفسيا شديدا، كما أن الضغوط النفسية والاضطرابات العصبية تؤدي إلى تذبذب الهرمونات مما يساعد على إيقاظ المرض وتعزيز هجماته وتدهور الحالة مما يصيب الجهاز العصبي ببعض المشاكل الصحية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 11:36 AM

"استشاري": الذئبة الحمراء لا تمنع المصابين بها من أخذ لقاح كورونا "الحاج" دعا إلى تجنب الأطعمة الدسمة ومشروبات الكافيين والضغط النفسي





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أكد استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن مرضى الذئبة الحمراء يوصون بأخذ لقاح كورونا، موضحاً أن المرض مثبط للمناعة بحد ذاته، وأغلب مرضاه على أدوية تثبط المناعة، وبالتالي هم أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19، واللقاح بإذن الله يحميهم.



وبين الحاج أن مرض الذئبة هو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم (مثل: الجلد، المفاصل، والأعضاء) ، كما أنها غير معدية.



ولفت إلى أن هناك أنواع للذئبة الحمراء وهي:



• الذئبة الحمامية الجهازية (الشاملة): وهي الأكثر شيوعًا، حيث يكون خفيفًا أو حادًا، ويمكن أن يؤثر في أجزاء كثيرة من الجسم.



• الذئبة الحمامية الجلدية (وتنقسم الى حادة وتحت الحادة ومزمنة): إذ تؤثر في الجلد، وذلك على شكل طفح جلدي، ويمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم، ولكنها تظهر عادة عند التعرض لأشعة الشمس.



• الذئبة الحمامية بسبب الأدوية وتشكل 10% من مرضى الذئبة الحمامية الجهازية، وتحدث نتيجة بعض الأدوية، وتختفي الأعراض عادة في غضون ستة أشهر بعد إيقاف الدواء. كما أنها نادرًا ما تصيب الأعضاء الرئيسة.



• الذئبة الحمامية الوليدية (نادر الحدوث): إذ تؤثر في الرضع حديثي الولادة، بسبب اكتسابه الأجسام المضادة من الأم المصابة بالمرض.



وأشار إلى أن أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لكن السبب غير معروف، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالعوامل البيئية والوراثية والهرمونية، كما أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للذئبة قد يصابون بالمرض عندما ظهور محفزات والتي تشمل: أشعة الشمس، وبعض الأدوية (مثل: أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للصرع والغدة الدرقية والمضادات الحيوية)، والعدوى.



وحول العلاج قال الدكتور ضياء إن هناك أدوية معينة لمرض الذئبة الحمراء يمكن أن تساعد في السيطرة عليها، والتي تشمل: مسكنات الألم، الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، الأدوية المثبطة للمناعة، الكورتيزون ، وهناك إرشادات هامة للمصابين بالذئبة الحمراء وهي لابد من تغيير نمط الحياة والحرص على تناول غذاء صحي ومتوازن، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية لأنها تقوي الجهاز المناعي خاصة الخضروات الورقية، الثوم، الأسماك الدهنية المحتوية على نسبة عالية من الأوميجا وتناول زيت الزيتون الغني بالأحماض الدهنية المنشطة للجهاز المناعي ، كما نصح بالابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة أو المحتوية على أملاح عالية لأنها تسبب تراكم الدهون على القلب والكبد وتؤثر على أعضاء الجسم، وتزيد من التهابات الجلد. وأيضا الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على كمية وفيرة من الكافيين، وممارسة النشاط البدني بانتظام، الحد من الإجهاد ومحاولة استخدام تقنيات الاسترخاء، استخدام واق من الشمس، وارتداء قبعة للحماية من الشمس، تجنب الجلوس في ضوء الشمس المباشر، التوقف عن التدخين، وتجنب الضغط النفسي والتوتر الشديد، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الضغط النفسي يؤثر على مرضى الذئبة الحمراء ويزيد من تفاقم المرض وتدهور الحالة الصحية للمريض، وتجنب الانفعال والتوتر والابتعاد عن المشاكل التي تسبب لكِ ضغطا نفسيا شديدا، كما أن الضغوط النفسية والاضطرابات العصبية تؤدي إلى تذبذب الهرمونات مما يساعد على إيقاظ المرض وتعزيز هجماته وتدهور الحالة مما يصيب الجهاز العصبي ببعض المشاكل الصحية.