أمير الرياض يُكَرّم الفائزين في جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم 20

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. غداً الأربعاء

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تكريم الفائزين في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره (20)، غداً الأربعاء، في فندق رافال كمبينسكي الرياض بعد صلاة العشاء.

ونوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ: برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- لهذه المسابقة القرآنية الوطنية، التي تجمع نخبة من الشباب والشابات، وصفوة الحفظة من مختلف أرجاء المملكة؛ ليتنافسوا في إتقان أعظم الكتب السماوية وأقدسها، القرآن الكريم؛ مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة وذلك الاهتمام الكبير بالقرآن الكريم، وإكرام أهله، وتشجيع حفظته؛ هي رؤية قادة هذه البلاد منذ نشأتها.

وبيّن أن المملكة بلاد التوحيد والسنة اتخذت كتاب الله تعالى دستوراً لها، تأخذ منه نظامها، وعليه تبني ركائزها؛ مشيراً إلى أن جهوداً كبيرة تبذل في العناية بالقرآن الكريم محلياً ودولياً، وقال: "تأتي هذه الجائزة المحلية العريقة ثمرةً من عطاءات قرآنية مستمرة؛ فالمملكة بلد القرآن، ومهوى أهل الإسلام، وهذه المسابقة تؤكد أن الخير موجود في نفوس أبنائنا وبناتنا، والقرآن يعمر صدورهم، وتعاليمه تظهر في سلوكهم".