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رئيس "فلكية جدة": غازات بركانية تبلغ أعلى الغلاف الجوي

انبعاثات "أولاون" في غينيا الجديدة وصلت إلى الستراتوسفير

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن بيانات الأقمار الصناعية كشفت أنه، وللمرة الثانية هذا العام، قام بركان بحقن غازات ثاني أكسيد إلى طبقة الستراتوسفير.

وقال "أبوزاهرة: "بحسب البيانات فإن الانبعاثات من بركان "أولاون" في غينيا الجديدة وصلت إلى الستراتوسفير في الثالث من أغسطس الجاري، بعد ثوران مماثل من بركان "رايكوك" في جزر كيرول في 22 يونيو الماضي.

وأضاف: يمكن أن تحمل الرياح في جميع أنحاء العالم الرماد الناعم الذي حقنه ثوران البركان في الستراتوسفير، ويمكن لثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البراكين أن يتفاعل في الغلاف الجوي لتكوين هباء الكبريت "وهي جزيئات صغيرة معلقة في الهواء"، ويمكن لكلٍّ من الرماد والهباء الجوي بعثرة أشعة الشمس؛ مما يعطي غروب الشمس مظهرًا ملونًا غير معتاد.

وأردف: عادة ما تبعثر الجسيمات الموجودة في الهواء ضوء الشمس، وهذا هو السبب في أن السماء زرقاء، في حين يظهر شروق وغروب الشمس باللون الأحمر؛ لأن أشعة الشمس تتحرَّك عبر طبقة كثيفة من الغلاف الجوي وتستطيع فقط الأطوال الموجية الأطول في النهاية الحمراء من الطيف العبور، ولكن يمكن أن يُكثِّف هباء الكبريت على وجه الخصوص هذا التأثير بإضافة المزيد من العقبات التي تحول دون وصول الضوء.

وتابع: قد ينتج عن هذا القذف الثاني لغازات الكبريت غروبات للشمس ملونة في المناطق الاستوائية والنصف الجنوبي للكرة الأرضية؛ حيث يمكن أن تكون سماء الغروب باللون الوردي الأرجواني؛ حيث يعمل الهباء الجوي البركاني في طبقة الستراتوسفير ينشر الضوء الأزرق الذي يختلط بالأحمر العادي لغروب الشمس، وينتج صبغة بنفسجية، إلى جانب ذلك يمكن أن ينتج شفق غروب أصفر ساطع لشهور قادمة.

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رئيس "فلكية جدة": غازات بركانية تبلغ أعلى الغلاف الجوي
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن بيانات الأقمار الصناعية كشفت أنه، وللمرة الثانية هذا العام، قام بركان بحقن غازات ثاني أكسيد إلى طبقة الستراتوسفير.

وقال "أبوزاهرة: "بحسب البيانات فإن الانبعاثات من بركان "أولاون" في غينيا الجديدة وصلت إلى الستراتوسفير في الثالث من أغسطس الجاري، بعد ثوران مماثل من بركان "رايكوك" في جزر كيرول في 22 يونيو الماضي.

وأضاف: يمكن أن تحمل الرياح في جميع أنحاء العالم الرماد الناعم الذي حقنه ثوران البركان في الستراتوسفير، ويمكن لثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البراكين أن يتفاعل في الغلاف الجوي لتكوين هباء الكبريت "وهي جزيئات صغيرة معلقة في الهواء"، ويمكن لكلٍّ من الرماد والهباء الجوي بعثرة أشعة الشمس؛ مما يعطي غروب الشمس مظهرًا ملونًا غير معتاد.

وأردف: عادة ما تبعثر الجسيمات الموجودة في الهواء ضوء الشمس، وهذا هو السبب في أن السماء زرقاء، في حين يظهر شروق وغروب الشمس باللون الأحمر؛ لأن أشعة الشمس تتحرَّك عبر طبقة كثيفة من الغلاف الجوي وتستطيع فقط الأطوال الموجية الأطول في النهاية الحمراء من الطيف العبور، ولكن يمكن أن يُكثِّف هباء الكبريت على وجه الخصوص هذا التأثير بإضافة المزيد من العقبات التي تحول دون وصول الضوء.

وتابع: قد ينتج عن هذا القذف الثاني لغازات الكبريت غروبات للشمس ملونة في المناطق الاستوائية والنصف الجنوبي للكرة الأرضية؛ حيث يمكن أن تكون سماء الغروب باللون الوردي الأرجواني؛ حيث يعمل الهباء الجوي البركاني في طبقة الستراتوسفير ينشر الضوء الأزرق الذي يختلط بالأحمر العادي لغروب الشمس، وينتج صبغة بنفسجية، إلى جانب ذلك يمكن أن ينتج شفق غروب أصفر ساطع لشهور قادمة.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
04:16 PM

رئيس "فلكية جدة": غازات بركانية تبلغ أعلى الغلاف الجوي

انبعاثات "أولاون" في غينيا الجديدة وصلت إلى الستراتوسفير

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن بيانات الأقمار الصناعية كشفت أنه، وللمرة الثانية هذا العام، قام بركان بحقن غازات ثاني أكسيد إلى طبقة الستراتوسفير.

وقال "أبوزاهرة: "بحسب البيانات فإن الانبعاثات من بركان "أولاون" في غينيا الجديدة وصلت إلى الستراتوسفير في الثالث من أغسطس الجاري، بعد ثوران مماثل من بركان "رايكوك" في جزر كيرول في 22 يونيو الماضي.

وأضاف: يمكن أن تحمل الرياح في جميع أنحاء العالم الرماد الناعم الذي حقنه ثوران البركان في الستراتوسفير، ويمكن لثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البراكين أن يتفاعل في الغلاف الجوي لتكوين هباء الكبريت "وهي جزيئات صغيرة معلقة في الهواء"، ويمكن لكلٍّ من الرماد والهباء الجوي بعثرة أشعة الشمس؛ مما يعطي غروب الشمس مظهرًا ملونًا غير معتاد.

وأردف: عادة ما تبعثر الجسيمات الموجودة في الهواء ضوء الشمس، وهذا هو السبب في أن السماء زرقاء، في حين يظهر شروق وغروب الشمس باللون الأحمر؛ لأن أشعة الشمس تتحرَّك عبر طبقة كثيفة من الغلاف الجوي وتستطيع فقط الأطوال الموجية الأطول في النهاية الحمراء من الطيف العبور، ولكن يمكن أن يُكثِّف هباء الكبريت على وجه الخصوص هذا التأثير بإضافة المزيد من العقبات التي تحول دون وصول الضوء.

وتابع: قد ينتج عن هذا القذف الثاني لغازات الكبريت غروبات للشمس ملونة في المناطق الاستوائية والنصف الجنوبي للكرة الأرضية؛ حيث يمكن أن تكون سماء الغروب باللون الوردي الأرجواني؛ حيث يعمل الهباء الجوي البركاني في طبقة الستراتوسفير ينشر الضوء الأزرق الذي يختلط بالأحمر العادي لغروب الشمس، وينتج صبغة بنفسجية، إلى جانب ذلك يمكن أن ينتج شفق غروب أصفر ساطع لشهور قادمة.

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