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7 أيام ويبدأ حجز مواعيد "قوى أمن الرياض" إلكترونيًّا.. هنا خدمات "البوابة"

سعيًا لاستثمار التقنية الحديثة لتعزيز التواصل مع المستفيدين وبعد ربطه بـ"أبشر"

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا اعتبارًا من يوم السبت 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، عبر بوابة خدمات المرضى الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمستشفى: www.sfh.med.sa؛ بعدما تم ربطه ببوابة النفاذ الوطني الموحد "أبشر".

وتأتي هذه الخدمة سعيًا من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة إلكترونيًّا لليوم التالي، حسب الأوقات المناسبة لهم ودون الحاجة لحضورهم الشخصي، وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقّي العلاج وكسب رضاهم.

وتتميز بوابة خدمات المرضى الإلكترونية بتقديمها للعديد من الخدمات التى يأتي في مقدمتها اختيار العيادات التي يرغب المستفيد في الحصول على موعد لديها، أما عيادت طب الأسرة بالمستشفى أو العيادات الشاملة في غرب الرياض، والاستعلام عن المواعيد، وعن الأدوية التي تم صرفها، وعن جاهزية التقرير الطبي، وعن تقارير الأشعة، وطلب إعادة صرف الدواء، وطباعة إشعار مراجعة، والاطلاع على صور الأشعة، وإمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها، والتواصل مع أقسام المستشفى المختلفة، وغيرها من الخدمات؛ كالاستعلام عن بيانات أفراد العائلة، وعن رقم الملف الطبي، وعن معلومات المريض الأساسية.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة المستشفى إلى حفظ معلومات المرضى وإيجاد أفضل الحلول التقنية التي تضمن سرية وأمان الموقع والاستفادة الكاملة منه من قِبل مستحقِّي الخدمة. كما تشكل أحد أعمال التطوير لتطويع التقنية للمساهمة في تقديم خدمات طبية ترتقي لرضا المريض وتطلعات المسؤولين بوزارة الداخلية.

Bokking_Appointments.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 أيام ويبدأ حجز مواعيد "قوى أمن الرياض" إلكترونيًّا.. هنا خدمات "البوابة"
سبق

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا اعتبارًا من يوم السبت 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، عبر بوابة خدمات المرضى الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمستشفى: www.sfh.med.sa؛ بعدما تم ربطه ببوابة النفاذ الوطني الموحد "أبشر".

وتأتي هذه الخدمة سعيًا من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة إلكترونيًّا لليوم التالي، حسب الأوقات المناسبة لهم ودون الحاجة لحضورهم الشخصي، وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقّي العلاج وكسب رضاهم.

وتتميز بوابة خدمات المرضى الإلكترونية بتقديمها للعديد من الخدمات التى يأتي في مقدمتها اختيار العيادات التي يرغب المستفيد في الحصول على موعد لديها، أما عيادت طب الأسرة بالمستشفى أو العيادات الشاملة في غرب الرياض، والاستعلام عن المواعيد، وعن الأدوية التي تم صرفها، وعن جاهزية التقرير الطبي، وعن تقارير الأشعة، وطلب إعادة صرف الدواء، وطباعة إشعار مراجعة، والاطلاع على صور الأشعة، وإمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها، والتواصل مع أقسام المستشفى المختلفة، وغيرها من الخدمات؛ كالاستعلام عن بيانات أفراد العائلة، وعن رقم الملف الطبي، وعن معلومات المريض الأساسية.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة المستشفى إلى حفظ معلومات المرضى وإيجاد أفضل الحلول التقنية التي تضمن سرية وأمان الموقع والاستفادة الكاملة منه من قِبل مستحقِّي الخدمة. كما تشكل أحد أعمال التطوير لتطويع التقنية للمساهمة في تقديم خدمات طبية ترتقي لرضا المريض وتطلعات المسؤولين بوزارة الداخلية.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
02:05 PM

7 أيام ويبدأ حجز مواعيد "قوى أمن الرياض" إلكترونيًّا.. هنا خدمات "البوابة"

سعيًا لاستثمار التقنية الحديثة لتعزيز التواصل مع المستفيدين وبعد ربطه بـ"أبشر"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
2,468

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا اعتبارًا من يوم السبت 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، عبر بوابة خدمات المرضى الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمستشفى: www.sfh.med.sa؛ بعدما تم ربطه ببوابة النفاذ الوطني الموحد "أبشر".

وتأتي هذه الخدمة سعيًا من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة إلكترونيًّا لليوم التالي، حسب الأوقات المناسبة لهم ودون الحاجة لحضورهم الشخصي، وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقّي العلاج وكسب رضاهم.

وتتميز بوابة خدمات المرضى الإلكترونية بتقديمها للعديد من الخدمات التى يأتي في مقدمتها اختيار العيادات التي يرغب المستفيد في الحصول على موعد لديها، أما عيادت طب الأسرة بالمستشفى أو العيادات الشاملة في غرب الرياض، والاستعلام عن المواعيد، وعن الأدوية التي تم صرفها، وعن جاهزية التقرير الطبي، وعن تقارير الأشعة، وطلب إعادة صرف الدواء، وطباعة إشعار مراجعة، والاطلاع على صور الأشعة، وإمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها، والتواصل مع أقسام المستشفى المختلفة، وغيرها من الخدمات؛ كالاستعلام عن بيانات أفراد العائلة، وعن رقم الملف الطبي، وعن معلومات المريض الأساسية.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة المستشفى إلى حفظ معلومات المرضى وإيجاد أفضل الحلول التقنية التي تضمن سرية وأمان الموقع والاستفادة الكاملة منه من قِبل مستحقِّي الخدمة. كما تشكل أحد أعمال التطوير لتطويع التقنية للمساهمة في تقديم خدمات طبية ترتقي لرضا المريض وتطلعات المسؤولين بوزارة الداخلية.

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