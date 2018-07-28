كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 18999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 19.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 550502.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.
وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438، والوفيات إلى 238595. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.
فيروس كورونا الجديد
كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-27
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 18999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 19.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 550502.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.
وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438، والوفيات إلى 238595. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:21 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:28 AM
كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 18999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 19.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 550502.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.
وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438، والوفيات إلى 238595. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.