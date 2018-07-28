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كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 18999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 19.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 550502.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438، والوفيات إلى 238595. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 18999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 19.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 550502.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438، والوفيات إلى 238595. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:21 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:28 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 18999 إصابة جديدة و5920 حالة بالمكسيك

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 18999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و578 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 19.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 550502.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 5920 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و754438، والوفيات إلى 238595. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

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