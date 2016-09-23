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"سكني": تثبيت تاريخ إيداع الدعم بيوم 24 من كل شهر ميلادي

بعد استفسار عدد من المستفيدين بسبب عدم الإيداع في حساباتهم البنكية

أكد حساب العناية بالمستفيدين في بوابة سكني، أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم السكني؛ على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم إيداع الدعم في مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ 24؛ فإنه يرجى التواصل معنا لنتمكن من مساعدتك.

وكان عدد من مستفيدي الدعم السكني قد أبدوا اليوم، استفساراتهم بسبب عدم إيداع الدعم في حساباتهم البنكية اليوم الخميس؛ لمصادفة تاريخ 24 يوم الجمعة، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يوضح حساب العناية بالمستفيدين في ردوده على عدد من مستفيدي الدعم، موعد إيداع الدعم السكني في حساباتهم إن كان اليوم الخميس، أو تأجيله إلى يوم الأحد المقبل.

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"سكني": تثبيت تاريخ إيداع الدعم بيوم 24 من كل شهر ميلادي
سبق

أكد حساب العناية بالمستفيدين في بوابة سكني، أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم السكني؛ على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم إيداع الدعم في مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ 24؛ فإنه يرجى التواصل معنا لنتمكن من مساعدتك.

وكان عدد من مستفيدي الدعم السكني قد أبدوا اليوم، استفساراتهم بسبب عدم إيداع الدعم في حساباتهم البنكية اليوم الخميس؛ لمصادفة تاريخ 24 يوم الجمعة، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يوضح حساب العناية بالمستفيدين في ردوده على عدد من مستفيدي الدعم، موعد إيداع الدعم السكني في حساباتهم إن كان اليوم الخميس، أو تأجيله إلى يوم الأحد المقبل.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:20 PM

"سكني": تثبيت تاريخ إيداع الدعم بيوم 24 من كل شهر ميلادي

بعد استفسار عدد من المستفيدين بسبب عدم الإيداع في حساباتهم البنكية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
13,912

أكد حساب العناية بالمستفيدين في بوابة سكني، أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم السكني؛ على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم إيداع الدعم في مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ 24؛ فإنه يرجى التواصل معنا لنتمكن من مساعدتك.

وكان عدد من مستفيدي الدعم السكني قد أبدوا اليوم، استفساراتهم بسبب عدم إيداع الدعم في حساباتهم البنكية اليوم الخميس؛ لمصادفة تاريخ 24 يوم الجمعة، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يوضح حساب العناية بالمستفيدين في ردوده على عدد من مستفيدي الدعم، موعد إيداع الدعم السكني في حساباتهم إن كان اليوم الخميس، أو تأجيله إلى يوم الأحد المقبل.

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