"صحة جازان" و"جمعية إحسان" تلاحقان فيروس الكبد الوبائي بعربة متنقلة

عبر مبادرة "افحص وتطمن" للكشف عن المصابين بالفيروس بالمنطقة

وقّع مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية إحسان الطبية ممثلة في مديرها أحمد مسعود، لإطلاق مبادرة مشتركة بين الجهتين بعنوان "افحص وتطمن"، الخاصة بالكشف المبكر عن المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي "ج" بمنطقة جازان.

وأوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية إياد سويدي، أن مبادرة "افحص وتطمن" تهدف إلى إجراء الفحص المبكر بحثًا عن المصابين بهذا الفيروس من خلال عربة متنقلة تم تخصيصها مع الطاقم الصحي من قِبَل جمعية إحسان الطبية لهذه المبادرة؛ بحثًا عن المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي "ج"، وتقديم العلاجات والمشورات الطبية اللازمة لمن لم تظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بهذا الفيروس.

وأكد "سويدي" أن العربة المتنقلة ستجوب كافة مراكز ومحافظات منطقة جازان؛ للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع للاستفادة من خدمات المبادرة، بما يتوافق مع الأهداف المحددة بإذن الله؛ مشيرًا إلى أن هذه الشراكة مع جمعية إحسان الطبية، تأتي امتدادًا للشراكات المجتمعة التي شرعت فيها صحة جازان مؤخرًا مع الجهات الأهلية والجهات غير الربحية وإشراكهم في التنمية الصحية.