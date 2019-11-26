"جزائية الباحة": السجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف على مشهور الـ"سناب شات"

سخر من أهل المنطقة وبعض عاداتهم

أصدرت المحكمة الجزائية بالباحة حكماً قضائياً لناشر الفيديو المسيء للباحة بسجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه 5000 ريال، ومصادرة الجوالات المستخدمة في الإساءة.

وكان مقطع فيديو انتشر الأسبوع الماضي لأحد مشاهير برنامج "السناب شات" تحت معرف لإحدى المناطق الجنوبية، وهو يسخر من أهل الباحة وبعض عاداتهم.

وتبين أن المسيء لا ينتمي للمنطقة التي نسب اسمه في مواقع التواصل لها، وعليه صدر التوجيه الكريم من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيداً لتقديمه للنيابة العامة.

ونفذ رجال الأمن التوجيه الكريم وألقوا القبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات.

