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جراحة ناجحة لعلاج "الحول" لعشرينية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

كانت تعاني من حالة  نادرة.. نوع نادر خلقي مصحوب بشلل عضلات العين

تمكن فريق طبي متخصص في العيون، بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، من إجراء عملية جراحية لمريضة عشرينية تعاني من متلازمة دوين النوع الثاني "الحول" للعين اليمنى.

وكانت المريضة تعاني من حالة مرضية نادرة ومعقدة، وهي نوع نادر خلقي للحول وشلل عضلات العين، وتعاني من خلاله من حول وحشي، والتفاف في الوجه بدرجة كبيرة منذ الولادة، مما أثر على حالتها النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى وجود آلام مستمرة بالرقبة بسبب التفاف الوجه لسنوات.

وقام الفريق الجراحي بإجراء عملية تصحيح الحول، مما أدى إلى إرجاع الوجه والعين إلى الوضع الطبيعي، وبعدها تماثلت للشفاء وعادت لحالتها الطبيعية ولله الحمد.

من جانب آخر، أعلنت "الصحة" عن إطلاق "نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة"، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة مهمة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص، مما سيسهم بإذن الله في الرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.

وأوضحت "الصحة" أن النظام ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌريف بالمعايير التي يتطلب من المؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بها، والإجراءات المقدمة وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية الخاصة من خلال نظام إلكتروني.

وأشارت إلى أنها قامت بإطلاق حملة تثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟمؤﺳﺴﺎت الصحية ﺑﺄﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺒﺪء باستخدامه، وﻋﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، وﻛذﻟﻚ ﺗﻌريف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ بجهود الصحة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ، لافتةً إلى أن النظام يحقق العديد من الفوائد؛ من أبرزها تعريف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وإﻃﻼع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ التحديثات في حينها، وكذلك ﻗﻴﺎس نسبة الالتزام باللوائح واﻷﻧﻈمة، واﻗﺘﺮاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.

وأضافت "الصحة" أنه ﺳﻴﺘم إﻃﻼق اﻟنظام ﻋﻠﻰ ﻣﺮاحل وستكون المرحلة الأولى على ﻣﺴﺘﻮى مدينة الرياض وﺟﺪة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ الأخرى، وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.

ويأتي هذا النظام امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية، الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً، وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة، وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية عبر الرابط Moh.gov.sa/SA

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة ناجحة لعلاج "الحول" لعشرينية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن
سبق

تمكن فريق طبي متخصص في العيون، بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، من إجراء عملية جراحية لمريضة عشرينية تعاني من متلازمة دوين النوع الثاني "الحول" للعين اليمنى.

وكانت المريضة تعاني من حالة مرضية نادرة ومعقدة، وهي نوع نادر خلقي للحول وشلل عضلات العين، وتعاني من خلاله من حول وحشي، والتفاف في الوجه بدرجة كبيرة منذ الولادة، مما أثر على حالتها النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى وجود آلام مستمرة بالرقبة بسبب التفاف الوجه لسنوات.

وقام الفريق الجراحي بإجراء عملية تصحيح الحول، مما أدى إلى إرجاع الوجه والعين إلى الوضع الطبيعي، وبعدها تماثلت للشفاء وعادت لحالتها الطبيعية ولله الحمد.

من جانب آخر، أعلنت "الصحة" عن إطلاق "نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة"، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة مهمة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص، مما سيسهم بإذن الله في الرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.

وأوضحت "الصحة" أن النظام ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌريف بالمعايير التي يتطلب من المؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بها، والإجراءات المقدمة وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية الخاصة من خلال نظام إلكتروني.

وأشارت إلى أنها قامت بإطلاق حملة تثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟمؤﺳﺴﺎت الصحية ﺑﺄﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺒﺪء باستخدامه، وﻋﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، وﻛذﻟﻚ ﺗﻌريف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ بجهود الصحة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ، لافتةً إلى أن النظام يحقق العديد من الفوائد؛ من أبرزها تعريف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وإﻃﻼع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ التحديثات في حينها، وكذلك ﻗﻴﺎس نسبة الالتزام باللوائح واﻷﻧﻈمة، واﻗﺘﺮاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.

وأضافت "الصحة" أنه ﺳﻴﺘم إﻃﻼق اﻟنظام ﻋﻠﻰ ﻣﺮاحل وستكون المرحلة الأولى على ﻣﺴﺘﻮى مدينة الرياض وﺟﺪة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ الأخرى، وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.

ويأتي هذا النظام امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية، الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً، وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة، وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية عبر الرابط Moh.gov.sa/SA

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:34 AM

جراحة ناجحة لعلاج "الحول" لعشرينية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

كانت تعاني من حالة  نادرة.. نوع نادر خلقي مصحوب بشلل عضلات العين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن فريق طبي متخصص في العيون، بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، من إجراء عملية جراحية لمريضة عشرينية تعاني من متلازمة دوين النوع الثاني "الحول" للعين اليمنى.

وكانت المريضة تعاني من حالة مرضية نادرة ومعقدة، وهي نوع نادر خلقي للحول وشلل عضلات العين، وتعاني من خلاله من حول وحشي، والتفاف في الوجه بدرجة كبيرة منذ الولادة، مما أثر على حالتها النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى وجود آلام مستمرة بالرقبة بسبب التفاف الوجه لسنوات.

وقام الفريق الجراحي بإجراء عملية تصحيح الحول، مما أدى إلى إرجاع الوجه والعين إلى الوضع الطبيعي، وبعدها تماثلت للشفاء وعادت لحالتها الطبيعية ولله الحمد.

من جانب آخر، أعلنت "الصحة" عن إطلاق "نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة"، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة مهمة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص، مما سيسهم بإذن الله في الرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.

وأوضحت "الصحة" أن النظام ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌريف بالمعايير التي يتطلب من المؤسسات الصحية الخاصة الالتزام بها، والإجراءات المقدمة وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية الخاصة من خلال نظام إلكتروني.

وأشارت إلى أنها قامت بإطلاق حملة تثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟمؤﺳﺴﺎت الصحية ﺑﺄﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺒﺪء باستخدامه، وﻋﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، وﻛذﻟﻚ ﺗﻌريف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ بجهود الصحة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ، لافتةً إلى أن النظام يحقق العديد من الفوائد؛ من أبرزها تعريف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وإﻃﻼع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ التحديثات في حينها، وكذلك ﻗﻴﺎس نسبة الالتزام باللوائح واﻷﻧﻈمة، واﻗﺘﺮاح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.

وأضافت "الصحة" أنه ﺳﻴﺘم إﻃﻼق اﻟنظام ﻋﻠﻰ ﻣﺮاحل وستكون المرحلة الأولى على ﻣﺴﺘﻮى مدينة الرياض وﺟﺪة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ الأخرى، وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.

ويأتي هذا النظام امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية، الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً، وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة، وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية عبر الرابط Moh.gov.sa/SA

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