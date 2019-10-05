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"قسد" تحذّر "أردوغان": سنحوّلها إلى "حرب شاملة"

بعد الإعلان عن عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا

بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ نيّته شن هجوم شمال شرق سوريا، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم السبت، إنها لن تتردّد في تحويل أيّ هجوم تركي غير مبرّر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها في الشمال الشرق السوري.

ووفقاً لـ "رويترز" كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ قد قال في وقت سابق، اليوم، إن بلاده ستنفّذ عملية عسكرية جوية وبرية اليوم أو غداً الأحد، لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات في سوريا.

الرئيس التركي قسد أردوغان رجب طيب أردوغان قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قسد" تحذّر "أردوغان": سنحوّلها إلى "حرب شاملة"
سبق

بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ نيّته شن هجوم شمال شرق سوريا، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم السبت، إنها لن تتردّد في تحويل أيّ هجوم تركي غير مبرّر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها في الشمال الشرق السوري.

ووفقاً لـ "رويترز" كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ قد قال في وقت سابق، اليوم، إن بلاده ستنفّذ عملية عسكرية جوية وبرية اليوم أو غداً الأحد، لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات في سوريا.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
01:59 PM

"قسد" تحذّر "أردوغان": سنحوّلها إلى "حرب شاملة"

بعد الإعلان عن عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ نيّته شن هجوم شمال شرق سوريا، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم السبت، إنها لن تتردّد في تحويل أيّ هجوم تركي غير مبرّر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها في الشمال الشرق السوري.

ووفقاً لـ "رويترز" كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ قد قال في وقت سابق، اليوم، إن بلاده ستنفّذ عملية عسكرية جوية وبرية اليوم أو غداً الأحد، لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي نهر الفرات في سوريا.

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