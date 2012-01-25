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"البحر" يكشف 6 ثغرات أمنية تهدد الخصوصية في شركة "أوراكل "العالمية

تعمل على انتهاك خصوصية المستخدمين وتمكن من التلاعب في بيناتهم

اكتشف عضو هيئة التدريس وكيل كلية الحاسب الآلي للتطوير والجودة بفرع جامعة أم القرى بالليث رئيس نادي الأمن السيبراني الدكتور مروان بن علي البحر، تمكنه من اكتشاف ٦ ثغرات أمنية تهدد الخصوصية في شركة أوراكل (Oracle) العالمية.

وأوضح الدكتور "البحر"، أن الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في شركة أوراكل (Oracle) تعمل على انتهاك خصوصية المستخدمين وتمكن من التلاعب في بيانات المستخدمين والحصول على بياناتهم الشخصية الذي يعتبر تسريبًا للبيانات ويعرض الكثير من المستخدمين للخطر.

ونوه رئيس نادي الأمن السيبراني، بأن النادي حقق في فترة قصيرة منذ إنشائه من اكتشاف العديد من الثغرات الأمنية من بينهم شركات وجامعات عالمية ومنظمات دولية حساسة.

وأشاد بالدعم والمؤازرة الذي تحظى به الكلية وكافة أقسامها العلمية وبرامجها المتنوعة بما فيها نادي الأمن السيبراني من قبل عميد الكلية ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية وأعضاء نادي الأمن السيبراني.

وثمنت شركة (Oracle) العالمية الجهود التي بذلها الباحث في الفضاء السيبراني الدكتور مروان البحر التي تمكن من خلالها اكتشاف ٦ ثغرات أمنية فيها، كما وضعت الشركة في صفحة الشكر والتقدير اسم الدكتور مروان البحر ضمن قائمة مكتشفي الثغرات الأمنية تقديراً لجهوده المستمرة التي بذلها من خلال الرابط التالي.

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html

من جانبه أوضح عميد كلية الحاسب الآلي بالليث والمشرف العام على نادي الأمن السيبراني الدكتور إسكندر بن محمد هوساوي، أن كلية الحاسب الآلي بالليث تمكنت من خلال نادي الأمن السيبراني من تسجيل أكثر من 20 ثغرة أمنية تهدد فضاء الأمن السيبراني منذ أن تم افتتاح نادي الأمن السيبراني في شهر يناير الماضي، مما جعلها ترتقي مكانة متميزة بين الكليات العلمية والعالمية.

وبين الدكتور "هوساوي"، أن نادي الأمن السيبراني بالكلية يهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقاً مما تضمنته رؤية المملكة 2030.

منوهاً بحرص ودعم حكومية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهم الله -، الذي لها بالغ الأثر على التعليم وطلابه ومخرجاته العلمية والأكاديمية والبحثية وبرامجه المجتمعية المتنوعة في كافة الأصعدة.

وثمن توجيهات ومتابعة وحرص رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدّي بن محمد آل مذهب، لكافة الكليات، ومن بينهم كلية الحاسب الآلي بالليث من خلال التشجيع لجودة مخرجاتها وبرامجها ومتابعة متطلباتها الأكاديمية والبحثية وبرامج خدمة المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البحر" يكشف 6 ثغرات أمنية تهدد الخصوصية في شركة "أوراكل "العالمية
سبق

اكتشف عضو هيئة التدريس وكيل كلية الحاسب الآلي للتطوير والجودة بفرع جامعة أم القرى بالليث رئيس نادي الأمن السيبراني الدكتور مروان بن علي البحر، تمكنه من اكتشاف ٦ ثغرات أمنية تهدد الخصوصية في شركة أوراكل (Oracle) العالمية.

وأوضح الدكتور "البحر"، أن الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في شركة أوراكل (Oracle) تعمل على انتهاك خصوصية المستخدمين وتمكن من التلاعب في بيانات المستخدمين والحصول على بياناتهم الشخصية الذي يعتبر تسريبًا للبيانات ويعرض الكثير من المستخدمين للخطر.

ونوه رئيس نادي الأمن السيبراني، بأن النادي حقق في فترة قصيرة منذ إنشائه من اكتشاف العديد من الثغرات الأمنية من بينهم شركات وجامعات عالمية ومنظمات دولية حساسة.

وأشاد بالدعم والمؤازرة الذي تحظى به الكلية وكافة أقسامها العلمية وبرامجها المتنوعة بما فيها نادي الأمن السيبراني من قبل عميد الكلية ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية وأعضاء نادي الأمن السيبراني.

وثمنت شركة (Oracle) العالمية الجهود التي بذلها الباحث في الفضاء السيبراني الدكتور مروان البحر التي تمكن من خلالها اكتشاف ٦ ثغرات أمنية فيها، كما وضعت الشركة في صفحة الشكر والتقدير اسم الدكتور مروان البحر ضمن قائمة مكتشفي الثغرات الأمنية تقديراً لجهوده المستمرة التي بذلها من خلال الرابط التالي.

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html

من جانبه أوضح عميد كلية الحاسب الآلي بالليث والمشرف العام على نادي الأمن السيبراني الدكتور إسكندر بن محمد هوساوي، أن كلية الحاسب الآلي بالليث تمكنت من خلال نادي الأمن السيبراني من تسجيل أكثر من 20 ثغرة أمنية تهدد فضاء الأمن السيبراني منذ أن تم افتتاح نادي الأمن السيبراني في شهر يناير الماضي، مما جعلها ترتقي مكانة متميزة بين الكليات العلمية والعالمية.

وبين الدكتور "هوساوي"، أن نادي الأمن السيبراني بالكلية يهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقاً مما تضمنته رؤية المملكة 2030.

منوهاً بحرص ودعم حكومية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهم الله -، الذي لها بالغ الأثر على التعليم وطلابه ومخرجاته العلمية والأكاديمية والبحثية وبرامجه المجتمعية المتنوعة في كافة الأصعدة.

وثمن توجيهات ومتابعة وحرص رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدّي بن محمد آل مذهب، لكافة الكليات، ومن بينهم كلية الحاسب الآلي بالليث من خلال التشجيع لجودة مخرجاتها وبرامجها ومتابعة متطلباتها الأكاديمية والبحثية وبرامج خدمة المجتمع.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
06:59 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:08 PM

"البحر" يكشف 6 ثغرات أمنية تهدد الخصوصية في شركة "أوراكل "العالمية

تعمل على انتهاك خصوصية المستخدمين وتمكن من التلاعب في بيناتهم

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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اكتشف عضو هيئة التدريس وكيل كلية الحاسب الآلي للتطوير والجودة بفرع جامعة أم القرى بالليث رئيس نادي الأمن السيبراني الدكتور مروان بن علي البحر، تمكنه من اكتشاف ٦ ثغرات أمنية تهدد الخصوصية في شركة أوراكل (Oracle) العالمية.

وأوضح الدكتور "البحر"، أن الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في شركة أوراكل (Oracle) تعمل على انتهاك خصوصية المستخدمين وتمكن من التلاعب في بيانات المستخدمين والحصول على بياناتهم الشخصية الذي يعتبر تسريبًا للبيانات ويعرض الكثير من المستخدمين للخطر.

ونوه رئيس نادي الأمن السيبراني، بأن النادي حقق في فترة قصيرة منذ إنشائه من اكتشاف العديد من الثغرات الأمنية من بينهم شركات وجامعات عالمية ومنظمات دولية حساسة.

وأشاد بالدعم والمؤازرة الذي تحظى به الكلية وكافة أقسامها العلمية وبرامجها المتنوعة بما فيها نادي الأمن السيبراني من قبل عميد الكلية ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية وأعضاء نادي الأمن السيبراني.

وثمنت شركة (Oracle) العالمية الجهود التي بذلها الباحث في الفضاء السيبراني الدكتور مروان البحر التي تمكن من خلالها اكتشاف ٦ ثغرات أمنية فيها، كما وضعت الشركة في صفحة الشكر والتقدير اسم الدكتور مروان البحر ضمن قائمة مكتشفي الثغرات الأمنية تقديراً لجهوده المستمرة التي بذلها من خلال الرابط التالي.

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html

من جانبه أوضح عميد كلية الحاسب الآلي بالليث والمشرف العام على نادي الأمن السيبراني الدكتور إسكندر بن محمد هوساوي، أن كلية الحاسب الآلي بالليث تمكنت من خلال نادي الأمن السيبراني من تسجيل أكثر من 20 ثغرة أمنية تهدد فضاء الأمن السيبراني منذ أن تم افتتاح نادي الأمن السيبراني في شهر يناير الماضي، مما جعلها ترتقي مكانة متميزة بين الكليات العلمية والعالمية.

وبين الدكتور "هوساوي"، أن نادي الأمن السيبراني بالكلية يهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقاً مما تضمنته رؤية المملكة 2030.

منوهاً بحرص ودعم حكومية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهم الله -، الذي لها بالغ الأثر على التعليم وطلابه ومخرجاته العلمية والأكاديمية والبحثية وبرامجه المجتمعية المتنوعة في كافة الأصعدة.

وثمن توجيهات ومتابعة وحرص رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدّي بن محمد آل مذهب، لكافة الكليات، ومن بينهم كلية الحاسب الآلي بالليث من خلال التشجيع لجودة مخرجاتها وبرامجها ومتابعة متطلباتها الأكاديمية والبحثية وبرامج خدمة المجتمع.

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