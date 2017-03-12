أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ توجيهًا لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا. من ناحية أخرى، أصدر "آل الشيخ" توجيهًا بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنها احترازية، وتهدف لحفظ النفس التي يعد حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وأنها من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها، وتوجيه الناس إلى ما ورد في السنة النبوية في مثل هذه الأحوال، وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها، ولزوم استقاء المعلومة من المصادر الرسمية.

"آل الشيخ" يوجّه بإقامة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-12 أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ توجيهًا لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، أصدر "آل الشيخ" توجيهًا بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنها احترازية، وتهدف لحفظ النفس التي يعد حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وأنها من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها، وتوجيه الناس إلى ما ورد في السنة النبوية في مثل هذه الأحوال، وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها، ولزوم استقاء المعلومة من المصادر الرسمية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 05:50 PM

"آل الشيخ" يوجّه بإقامة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة تخصيص خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة ضد "كورونا"





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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ توجيهًا لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، أصدر "آل الشيخ" توجيهًا بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنها احترازية، وتهدف لحفظ النفس التي يعد حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وأنها من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها، وتوجيه الناس إلى ما ورد في السنة النبوية في مثل هذه الأحوال، وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها، ولزوم استقاء المعلومة من المصادر الرسمية.