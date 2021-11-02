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محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة

خلال رئاسته اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة المرورية

ترأس محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة المرورية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المدرجة على جدول أعمال اللجنة؛ منها تحسين وضع التقاطعات الخطرة، وسبل رفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة وتعزيزها لقيادة آمنة وإيجاد الحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محافظ صامطة أن اجتماع اللجنة جاء بمتابعة واهتمام أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري.

كما حث الجهات على إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.

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محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة
سبق

ترأس محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة المرورية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المدرجة على جدول أعمال اللجنة؛ منها تحسين وضع التقاطعات الخطرة، وسبل رفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة وتعزيزها لقيادة آمنة وإيجاد الحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محافظ صامطة أن اجتماع اللجنة جاء بمتابعة واهتمام أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري.

كما حث الجهات على إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
07:42 PM

محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة

خلال رئاسته اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة المرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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ترأس محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة المرورية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المدرجة على جدول أعمال اللجنة؛ منها تحسين وضع التقاطعات الخطرة، وسبل رفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة وتعزيزها لقيادة آمنة وإيجاد الحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محافظ صامطة أن اجتماع اللجنة جاء بمتابعة واهتمام أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري.

كما حث الجهات على إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.

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