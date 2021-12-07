"السعودي للتنمية" يستعرض أثر المشاريع على المستفيدين بالدول النامية

خلال لقاء الرئيس التنفيذي للصندوق مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، المدير العام لمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عادل بن حسن العمراني، بحضور الدارسين والدارسات في برنامج دبلوم الدراسات الدبلوماسية في المعهد.

وتضمنت الزيارة جولة لمعرض الصندوق الذي يستعرض فيه أبرز المشاريع التنموية وأثرها على المستفيدين في الدول النامية من تلك المشاريع، كما عقد الصندوق خلال الزيارة ورشة عمل تعريفية تضمنت عروضًا تقديمية اشتملت على نبذة عامة عن الصندوق وإستراتيجيته، ودورة حياة المشروع، وكذلك الدبلوماسية العامة في الصندوق، لإبراز الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق على مدى 47 عامًا في دعم وتمويل المشاريع التنموية في 84 دولة حول العالم؛ بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه، أشاد المدير العام للمعهد بالعمل التنموي الذي يقدمه الصندوق في الدول النامية للإسهام في دعم تحقيق الازدهار، كما وجّه الدارسين والدارسات بالتعاون مع الصندوق للاستفادة من أعماله في مجال دراستهم وعملهم الدبلوماسي.

يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل موظفي الصندوق وتدريبهم في المسارات التدريبية، والبرامج المتخصصة والبحوث والدراسات وحضور الندوات والمؤتمرات؛ لتطويرهم في مجالات الدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية والاستراتيجية التي من شأنها تطوير الكفاءات البشرية.