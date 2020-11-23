أمير الرياض يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح قمة العشرين

أكد أن هذا النجاح يعكس ما تملكه المملكة من قدرات وكوادر

رفع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- بمناسبة نجاح اجتماعات قمة العشرين التي تستضيفها وتترأسها المملكة.

وقال أمير الرياض في برقية لخادم الحرمين: سيدي يشرفني أن أرفع للمقام الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة نجاح استضافة وترؤس المملكة لقمة مجموعة العشرين ٢٠٢٠، التي اختتمت أعمالها اليوم الأحد، والذي بفضل من الله وتوفيقه ثم رعايتكم الكريمة وتوجيهاتكم السديدة -أيدكم الله- لإنجاحها وتحقيق أهدافها السامية في مجالات عدة لخدمة البشرية، وتحقيق مستقبل أفضل للعالم أجمع.

وأضاف: "سيدي -أيدكم الله- إن رئاستكم الكريمة كان لها الدور الكبير في نجاح هذه القمة العالمية رغم التحديات الكبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، وهذا النجاح يعكس ما تملكه المملكة من قدرات وإمكانيات، وكوادر وطنية مؤهلة قادرة على النجاح في المجالات كافة".

وتابع: "سيدي -أعزكم الله بنصره- إن ما خرجت به القمة من مبادرات وتوصيات وما بعثته الكلمة الملكية في ختام أعمال القمة من رسائل اطمئنان وأمل لشعبكم الكريم والعالم أجمع أكد على حرصكم -حفظكم الله- على كل ما من شأنه تحقيق نتائج حاسمة ومهمة وقرارات إيجابية واغتنام الفرص لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وما يسهم في تجاوز أزمة جائحة كورونا وآثارها".

وقال: "أسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، ويعز بكم دينه وينصركم بنصره، ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها".

كما قدم أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح اجتماعات قمة العشرين التي تستضيفها وتترأسها المملكة.

وقال في برقية بعثها لولي العهد: "سرني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح استضافة ورئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين ٢٠٢٠ التي اختتمت أعمالها، والذي تم بفضل من الله وتوفيقه ثم رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته السديدة، ومتابعة واهتمام سموكم الدقيق بكافة تفاصيل أعمال وبرامج القمة على مدار عام رئاسة المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "إن نجاح هذه القمة العالمية في المملكة -رغم الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا- وما تضمنته الكلمة الختامية لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من رسائل باعثة على الأمل والاطمئنان للجميع، وما تفضل به سموكم الكريم من بيان لحجم الدعم والجهود لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما جاء به البيان الختامي من مبادرات وتوصيات عنيت بتحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للعالم، عزز عظم ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من قدرات عالية وكوادر وطنية مؤهلة قادرة على تحقيق النجاح".

وتابع " أسأل الله العلي القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن. والله يحفظكم ويرعاكم".