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رئيس البرلمان العربي يُشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع "كورونا"

أكّد أنها تنطلق من حرصها على ضمان سلامة المعتمرين والزوار

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجدّ"؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار "فيروس كورونا المستجدّ" وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية.

وأعرب "السلمي" عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية انطلاقًا من حرصها الشديد على المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار، تماشيًا مع المعايير الدولية ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص جهود منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وثمّن الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والعناية بعمارة الحرمين الشريفين، وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة؛ خدمةً لضيوف الرحمن الذين يَفِدون إلى الأراضي المقدسة من كافة بقاع العالم.

رئيس البرلمان العربي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس البرلمان العربي يُشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع "كورونا"
سبق

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجدّ"؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار "فيروس كورونا المستجدّ" وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية.

وأعرب "السلمي" عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية انطلاقًا من حرصها الشديد على المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار، تماشيًا مع المعايير الدولية ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص جهود منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وثمّن الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والعناية بعمارة الحرمين الشريفين، وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة؛ خدمةً لضيوف الرحمن الذين يَفِدون إلى الأراضي المقدسة من كافة بقاع العالم.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:00 PM

رئيس البرلمان العربي يُشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع "كورونا"

أكّد أنها تنطلق من حرصها على ضمان سلامة المعتمرين والزوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجدّ"؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار "فيروس كورونا المستجدّ" وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية.

وأعرب "السلمي" عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية انطلاقًا من حرصها الشديد على المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار، تماشيًا مع المعايير الدولية ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص جهود منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وثمّن الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والعناية بعمارة الحرمين الشريفين، وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة؛ خدمةً لضيوف الرحمن الذين يَفِدون إلى الأراضي المقدسة من كافة بقاع العالم.

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