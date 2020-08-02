توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية "رهو" في هطولاتها اليوم وليلة الغد على عدد من المناطق. وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع استمرار حالة #رَهْو المطرية اليوم الأحد 1441/12/12هـ وليلة الاثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على الشمالية والغربية وشمال القصيم".

"رهو" مستمرة اليوم والليلة.."الحصيني": أمطار ورياح هنا مناطقها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-02 توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية "رهو" في هطولاتها اليوم وليلة الغد على عدد من المناطق.



وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع استمرار حالة #رَهْو المطرية اليوم الأحد 1441/12/12هـ وليلة الاثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على الشمالية والغربية وشمال القصيم".

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 08:49 AM

"رهو" مستمرة اليوم والليلة.."الحصيني": أمطار ورياح هنا مناطقها قال: هطولات من خفيفة إلى غزيرة والرياح متفاوتة السرعة





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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية "رهو" في هطولاتها اليوم وليلة الغد على عدد من المناطق.



وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع استمرار حالة #رَهْو المطرية اليوم الأحد 1441/12/12هـ وليلة الاثنين على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة ورياح متفاوتة السرعة على الشمالية والغربية وشمال القصيم".