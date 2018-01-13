النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هدف قاتل لـ"الاتفاق" يمنحه نقطة التعادل أمام "ضمك"

في دوري الأمير "محمد بن سلمان" للمحترفين

انتهت المباراة التي جمعت "ضمك" بضيفه "الاتفاق" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ14 في الدوري السعودي للمحترفين.

كان "ضمك" البادئ بالتسجيل عبر لاعبه محمد أبوسبعان في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل "الاتفاق" عبر محترفه فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم يمنح اللاعب عبدالوهاب جعفر الأفضلية لضمك بالهدف الثاني في الدقيقة 73، لكن لاعب "الاتفاق" صالح القميزي كان له رأي آخر بعدما سجّل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 94.


بتلك النتيجة يرتفع رصيد "ضمك" للنقطة رقم 8، كما ارتفع رصيد "الاتفاق" عند النقطة الـ17.

ضمك الاتفاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هدف قاتل لـ"الاتفاق" يمنحه نقطة التعادل أمام "ضمك"
سبق

انتهت المباراة التي جمعت "ضمك" بضيفه "الاتفاق" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ14 في الدوري السعودي للمحترفين.

كان "ضمك" البادئ بالتسجيل عبر لاعبه محمد أبوسبعان في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل "الاتفاق" عبر محترفه فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم يمنح اللاعب عبدالوهاب جعفر الأفضلية لضمك بالهدف الثاني في الدقيقة 73، لكن لاعب "الاتفاق" صالح القميزي كان له رأي آخر بعدما سجّل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 94.


بتلك النتيجة يرتفع رصيد "ضمك" للنقطة رقم 8، كما ارتفع رصيد "الاتفاق" عند النقطة الـ17.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
06:49 PM

هدف قاتل لـ"الاتفاق" يمنحه نقطة التعادل أمام "ضمك"

في دوري الأمير "محمد بن سلمان" للمحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
3,762

انتهت المباراة التي جمعت "ضمك" بضيفه "الاتفاق" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ14 في الدوري السعودي للمحترفين.

كان "ضمك" البادئ بالتسجيل عبر لاعبه محمد أبوسبعان في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل "الاتفاق" عبر محترفه فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم يمنح اللاعب عبدالوهاب جعفر الأفضلية لضمك بالهدف الثاني في الدقيقة 73، لكن لاعب "الاتفاق" صالح القميزي كان له رأي آخر بعدما سجّل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 94.


بتلك النتيجة يرتفع رصيد "ضمك" للنقطة رقم 8، كما ارتفع رصيد "الاتفاق" عند النقطة الـ17.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة