هدف قاتل لـ"الاتفاق" يمنحه نقطة التعادل أمام "ضمك"

في دوري الأمير "محمد بن سلمان" للمحترفين

انتهت المباراة التي جمعت "ضمك" بضيفه "الاتفاق" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ14 في الدوري السعودي للمحترفين.

كان "ضمك" البادئ بالتسجيل عبر لاعبه محمد أبوسبعان في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل "الاتفاق" عبر محترفه فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم يمنح اللاعب عبدالوهاب جعفر الأفضلية لضمك بالهدف الثاني في الدقيقة 73، لكن لاعب "الاتفاق" صالح القميزي كان له رأي آخر بعدما سجّل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 94.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد "ضمك" للنقطة رقم 8، كما ارتفع رصيد "الاتفاق" عند النقطة الـ17.