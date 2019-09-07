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بدء تدريب الدفعة الثانية من موظفي "الخاص" بأكاديمية "هدف" للقيادة .. غداً

البرنامج يهدف إلى مساعدة المنشآت على بناء الكفاءات واختيار الأنسب للمناصب

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، نهاية المرحلة الأولى للدفعة الأولى من برنامج تطوير قيادات القطاع الخاص الملتحقين ببرنامج تدريب أكاديمية "هدف" للقيادة.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التطبيق العملي داخل المنشآت لمدة ستة أسابيع قادمة، وبعدها يعود المتدربون إلى المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أسبوع، في حين ستبدأ الدفعة الثانية للالتحاق ببرنامج تدريب الأكاديمية غداً الأحد.

وتلقى المتدربون تدريباً على جدارات قيادة فريق العمل، قدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، إضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

وتهدف أكاديمية "هدف" للقيادة، إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

جدير بالذكر أنه تم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعاً تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتشمل شروط الالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، مع تمتعه بخبرة عملية لمدة خمس سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تدريب الدفعة الثانية من موظفي "الخاص" بأكاديمية "هدف" للقيادة .. غداً
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، نهاية المرحلة الأولى للدفعة الأولى من برنامج تطوير قيادات القطاع الخاص الملتحقين ببرنامج تدريب أكاديمية "هدف" للقيادة.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التطبيق العملي داخل المنشآت لمدة ستة أسابيع قادمة، وبعدها يعود المتدربون إلى المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أسبوع، في حين ستبدأ الدفعة الثانية للالتحاق ببرنامج تدريب الأكاديمية غداً الأحد.

وتلقى المتدربون تدريباً على جدارات قيادة فريق العمل، قدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، إضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

وتهدف أكاديمية "هدف" للقيادة، إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

جدير بالذكر أنه تم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعاً تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتشمل شروط الالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، مع تمتعه بخبرة عملية لمدة خمس سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
12:42 PM

بدء تدريب الدفعة الثانية من موظفي "الخاص" بأكاديمية "هدف" للقيادة .. غداً

البرنامج يهدف إلى مساعدة المنشآت على بناء الكفاءات واختيار الأنسب للمناصب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، نهاية المرحلة الأولى للدفعة الأولى من برنامج تطوير قيادات القطاع الخاص الملتحقين ببرنامج تدريب أكاديمية "هدف" للقيادة.

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التطبيق العملي داخل المنشآت لمدة ستة أسابيع قادمة، وبعدها يعود المتدربون إلى المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أسبوع، في حين ستبدأ الدفعة الثانية للالتحاق ببرنامج تدريب الأكاديمية غداً الأحد.

وتلقى المتدربون تدريباً على جدارات قيادة فريق العمل، قدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، إضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

وتهدف أكاديمية "هدف" للقيادة، إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

جدير بالذكر أنه تم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعاً تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتشمل شروط الالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، مع تمتعه بخبرة عملية لمدة خمس سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

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