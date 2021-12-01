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تطوير كاميرا بحجم حبة "الملح"

تلتقط صورًا بدرجة عالية من الدقة وبألوان كاملة

طوّر باحثون من جامعتيْ برينستون وواشنطن الأمريكيتين، كاميرا بحجم "حبة الملح"، لالتقاط صور بدرجة عالية من الدقة وبألوان كاملة.

وأشار تقرير "تيك سبوت" المتخصص في شؤون التقنية، أن الكاميرا التي تم تطويرها بحجم حبة "الملح الخشن"، ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير في مجالات تشخيص الأمراض والمشاكل في الأعضاء البشرية، كما يمكن استخدامها في الروبوتات.

وقال العلماء: إن الصور الملتقطة في الكاميرا الحديثة أجريت عليها التجارب في الليل والنهار بجودة عالية وفقًا لحجمها، وهدفهم التالي هو إضافة المزيد من القدرات للكاميرا لتحسين جودة الصورة بشكل أكبر، مع دمج قدرات استشعارية أخرى لجعلها قابلة للاستخدام الطبي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تطوير كاميرا بحجم حبة "الملح"
سبق

طوّر باحثون من جامعتيْ برينستون وواشنطن الأمريكيتين، كاميرا بحجم "حبة الملح"، لالتقاط صور بدرجة عالية من الدقة وبألوان كاملة.

وأشار تقرير "تيك سبوت" المتخصص في شؤون التقنية، أن الكاميرا التي تم تطويرها بحجم حبة "الملح الخشن"، ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير في مجالات تشخيص الأمراض والمشاكل في الأعضاء البشرية، كما يمكن استخدامها في الروبوتات.

وقال العلماء: إن الصور الملتقطة في الكاميرا الحديثة أجريت عليها التجارب في الليل والنهار بجودة عالية وفقًا لحجمها، وهدفهم التالي هو إضافة المزيد من القدرات للكاميرا لتحسين جودة الصورة بشكل أكبر، مع دمج قدرات استشعارية أخرى لجعلها قابلة للاستخدام الطبي.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:23 AM

تطوير كاميرا بحجم حبة "الملح"

تلتقط صورًا بدرجة عالية من الدقة وبألوان كاملة

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,502

طوّر باحثون من جامعتيْ برينستون وواشنطن الأمريكيتين، كاميرا بحجم "حبة الملح"، لالتقاط صور بدرجة عالية من الدقة وبألوان كاملة.

وأشار تقرير "تيك سبوت" المتخصص في شؤون التقنية، أن الكاميرا التي تم تطويرها بحجم حبة "الملح الخشن"، ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير في مجالات تشخيص الأمراض والمشاكل في الأعضاء البشرية، كما يمكن استخدامها في الروبوتات.

وقال العلماء: إن الصور الملتقطة في الكاميرا الحديثة أجريت عليها التجارب في الليل والنهار بجودة عالية وفقًا لحجمها، وهدفهم التالي هو إضافة المزيد من القدرات للكاميرا لتحسين جودة الصورة بشكل أكبر، مع دمج قدرات استشعارية أخرى لجعلها قابلة للاستخدام الطبي.

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