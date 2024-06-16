كشفت وزارة العدل عن استقبالها إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز؛ أكثر من 4800 طلب إفراغ عقار، بقيمة تتجاوز الـ593 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة أواخر مارس 2020م، وحتى الخميس الماضي. وتُمكّن الخدمة المستفيدين من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري؛ حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك، ثم تنقل ملكية العقار لحظيًّا للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري. وأشارت الوزارة إلى أن نقل ملكية العقار إلكترونيًّا يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولّى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، موضحة أن الخدمة متاحة حاليًّا لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابًا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسُّع في الخدمة لاحقًا لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية. واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونيًّا، أن يكون البيع مباشرًا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في "أبشر"، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري. يذكر أن وزارة العدل رفعت الحدّ الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيًّا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

"العدل" تستقبل إلكترونيًّا 4800 طلب إفراغ عقار بـ593 مليون ريال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-16 كشفت وزارة العدل عن استقبالها إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز؛ أكثر من 4800 طلب إفراغ عقار، بقيمة تتجاوز الـ593 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة أواخر مارس 2020م، وحتى الخميس الماضي.



وتُمكّن الخدمة المستفيدين من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري؛ حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك، ثم تنقل ملكية العقار لحظيًّا للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.



وأشارت الوزارة إلى أن نقل ملكية العقار إلكترونيًّا يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولّى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، موضحة أن الخدمة متاحة حاليًّا لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابًا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسُّع في الخدمة لاحقًا لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.



واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونيًّا، أن يكون البيع مباشرًا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في "أبشر"، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.



يذكر أن وزارة العدل رفعت الحدّ الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيًّا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 04:52 PM

"العدل" تستقبل إلكترونيًّا 4800 طلب إفراغ عقار بـ593 مليون ريال منذ إطلاق الخدمة أواخر مارس 2020م وحتى الخميس الماضي





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كشفت وزارة العدل عن استقبالها إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز؛ أكثر من 4800 طلب إفراغ عقار، بقيمة تتجاوز الـ593 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة أواخر مارس 2020م، وحتى الخميس الماضي.



وتُمكّن الخدمة المستفيدين من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري؛ حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك، ثم تنقل ملكية العقار لحظيًّا للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.



وأشارت الوزارة إلى أن نقل ملكية العقار إلكترونيًّا يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولّى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، موضحة أن الخدمة متاحة حاليًّا لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابًا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسُّع في الخدمة لاحقًا لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.



واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونيًّا، أن يكون البيع مباشرًا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في "أبشر"، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.



يذكر أن وزارة العدل رفعت الحدّ الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيًّا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.