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طاجيكستان.. مقتل 15 داعشيًّا تسلَّلوا من أفغانستان وبعضهم تفحّمت جثثهم

تدمير 4 آليات للمهاجمين

قُتل 15 مهاجماً من تنظيم "داعش" الإرهابي، قدموا من أفغانستان، اليوم (الأربعاء)، برصاص القوات الطاجيكية خلال هجوم شنته عناصر التنظيم عليها.

ووفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24"، وقع الهجوم اليوم عند الساعة 3,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ الثلاثاء)، واستهدف وحدة من حرس الحدود الطاجيكيين قرب أوزبكستان المجاورة، على بعد حوالى 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دوشانبي.

وأفاد حرس الحدود في طاجيكستان في بيان "بأن التحقيق وعمليات استجواب الأشخاص الموقوفين؛ خلصت إلى أن مجموعة إرهابية مسلحة استخدمت في 3 نوفمبر 2019 غطاء الليل؛ لكي تتوغّل بشكل غير شرعي إلى طاجيكستان من جمهورية أفغانستان المجاورة.

وأضاف أنه بين 3 و6، قطع التنظيم مسافة حوالى 200 كيلومتر لشن هجومه.

من جهتها أوضحت وزارة الداخلية الطاجيكية، أنه جرى تدمير أربع آليات للمهاجمين.

ونشرت الوزارة صورًا لسياراتٍ وجثثٍ متفحمة على طريق، وكذلك أسلحة رشاشة.

داعش أفغانستان طاجيكستان أوزبكستان

الرئيسية/ أخبار العالم

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طاجيكستان.. مقتل 15 داعشيًّا تسلَّلوا من أفغانستان وبعضهم تفحّمت جثثهم
سبق

قُتل 15 مهاجماً من تنظيم "داعش" الإرهابي، قدموا من أفغانستان، اليوم (الأربعاء)، برصاص القوات الطاجيكية خلال هجوم شنته عناصر التنظيم عليها.

ووفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24"، وقع الهجوم اليوم عند الساعة 3,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ الثلاثاء)، واستهدف وحدة من حرس الحدود الطاجيكيين قرب أوزبكستان المجاورة، على بعد حوالى 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دوشانبي.

وأفاد حرس الحدود في طاجيكستان في بيان "بأن التحقيق وعمليات استجواب الأشخاص الموقوفين؛ خلصت إلى أن مجموعة إرهابية مسلحة استخدمت في 3 نوفمبر 2019 غطاء الليل؛ لكي تتوغّل بشكل غير شرعي إلى طاجيكستان من جمهورية أفغانستان المجاورة.

وأضاف أنه بين 3 و6، قطع التنظيم مسافة حوالى 200 كيلومتر لشن هجومه.

من جهتها أوضحت وزارة الداخلية الطاجيكية، أنه جرى تدمير أربع آليات للمهاجمين.

ونشرت الوزارة صورًا لسياراتٍ وجثثٍ متفحمة على طريق، وكذلك أسلحة رشاشة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:32 PM

طاجيكستان.. مقتل 15 داعشيًّا تسلَّلوا من أفغانستان وبعضهم تفحّمت جثثهم

تدمير 4 آليات للمهاجمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 15 مهاجماً من تنظيم "داعش" الإرهابي، قدموا من أفغانستان، اليوم (الأربعاء)، برصاص القوات الطاجيكية خلال هجوم شنته عناصر التنظيم عليها.

ووفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24"، وقع الهجوم اليوم عند الساعة 3,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ الثلاثاء)، واستهدف وحدة من حرس الحدود الطاجيكيين قرب أوزبكستان المجاورة، على بعد حوالى 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دوشانبي.

وأفاد حرس الحدود في طاجيكستان في بيان "بأن التحقيق وعمليات استجواب الأشخاص الموقوفين؛ خلصت إلى أن مجموعة إرهابية مسلحة استخدمت في 3 نوفمبر 2019 غطاء الليل؛ لكي تتوغّل بشكل غير شرعي إلى طاجيكستان من جمهورية أفغانستان المجاورة.

وأضاف أنه بين 3 و6، قطع التنظيم مسافة حوالى 200 كيلومتر لشن هجومه.

من جهتها أوضحت وزارة الداخلية الطاجيكية، أنه جرى تدمير أربع آليات للمهاجمين.

ونشرت الوزارة صورًا لسياراتٍ وجثثٍ متفحمة على طريق، وكذلك أسلحة رشاشة.

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