النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رمال الصحراء زحفت نحوها" .. فريق علمي يقف على برك عين زبيدة الأثرية

#هيئة_المساحة_الجيولوجية: سيتابع مدى تأثرها ويبحث الحلول الملائمة للمعالجة

وقف فريق علمي مختص من قسم الدراسات الصحراوية #بهيئة_المساحة_الجيولوجية، ميدانياً، على برك عين زبيدة الأثرية التاريخية الواقعة شمال صحراء الدهناء.

وقالت الهيئة اليوم الأحد: الفريق جاء ليتابع مدى تأثرها نتيجة انجراف رمال الصحراء تجاهها، ويبحث الحلول الملائمة لمعالجة هذا الزحف.

وتعد عين زبيدة التاريخية أهم وأقدم شبكة مائية في مكة المكرّمة على مدى قرون؛ إذ ظلت تمد الحجاج والزوّار والمعتمرين وأهل مكة المكرّمة بالمياه لمدة تربو على ألف ومائتي عام.

ويخلط كثيرون بين عين زبيدة ودرب زبيدة على أنهما مشروع واحد، ولكن الحقيقة التاريخية تقول إنهما مشروعان منفصلان عن بعضهما، أمرت بإنشائهما «أم الأمين» زبيدة بنت أبي الفضل جعفر بن أبي جعفر المنصور العـباسي؛ زوجة الخليفة العباسي هارون الرشـيد؛ فدرب زبيدة هو عبارة عن برك تنتشر في مواضع معينة، وتمتد من بلاد العراق إلى مكة المكرّمة، تخزّن فيها مياه السيول لأطول مدة، ويستفيد المسافرون في تلك الدروب منها.

أما عين زبيدة، فهي قناة من الماء شُقت عام 164هـ، من وادي نعمان؛ شرقي مكة، إلى مشعر عرفة؛ لتسقي الحاج والمعتمر والمقيم، بعد أن لمست زبيدة ما يلاقيه الحجاج آنذاك من تعب وجهد، نتيجة شح المياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رمال الصحراء زحفت نحوها" .. فريق علمي يقف على برك عين زبيدة الأثرية
سبق

وقف فريق علمي مختص من قسم الدراسات الصحراوية #بهيئة_المساحة_الجيولوجية، ميدانياً، على برك عين زبيدة الأثرية التاريخية الواقعة شمال صحراء الدهناء.

وقالت الهيئة اليوم الأحد: الفريق جاء ليتابع مدى تأثرها نتيجة انجراف رمال الصحراء تجاهها، ويبحث الحلول الملائمة لمعالجة هذا الزحف.

وتعد عين زبيدة التاريخية أهم وأقدم شبكة مائية في مكة المكرّمة على مدى قرون؛ إذ ظلت تمد الحجاج والزوّار والمعتمرين وأهل مكة المكرّمة بالمياه لمدة تربو على ألف ومائتي عام.

ويخلط كثيرون بين عين زبيدة ودرب زبيدة على أنهما مشروع واحد، ولكن الحقيقة التاريخية تقول إنهما مشروعان منفصلان عن بعضهما، أمرت بإنشائهما «أم الأمين» زبيدة بنت أبي الفضل جعفر بن أبي جعفر المنصور العـباسي؛ زوجة الخليفة العباسي هارون الرشـيد؛ فدرب زبيدة هو عبارة عن برك تنتشر في مواضع معينة، وتمتد من بلاد العراق إلى مكة المكرّمة، تخزّن فيها مياه السيول لأطول مدة، ويستفيد المسافرون في تلك الدروب منها.

أما عين زبيدة، فهي قناة من الماء شُقت عام 164هـ، من وادي نعمان؛ شرقي مكة، إلى مشعر عرفة؛ لتسقي الحاج والمعتمر والمقيم، بعد أن لمست زبيدة ما يلاقيه الحجاج آنذاك من تعب وجهد، نتيجة شح المياه.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
01:40 PM

"رمال الصحراء زحفت نحوها" .. فريق علمي يقف على برك عين زبيدة الأثرية

#هيئة_المساحة_الجيولوجية: سيتابع مدى تأثرها ويبحث الحلول الملائمة للمعالجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,795

وقف فريق علمي مختص من قسم الدراسات الصحراوية #بهيئة_المساحة_الجيولوجية، ميدانياً، على برك عين زبيدة الأثرية التاريخية الواقعة شمال صحراء الدهناء.

وقالت الهيئة اليوم الأحد: الفريق جاء ليتابع مدى تأثرها نتيجة انجراف رمال الصحراء تجاهها، ويبحث الحلول الملائمة لمعالجة هذا الزحف.

وتعد عين زبيدة التاريخية أهم وأقدم شبكة مائية في مكة المكرّمة على مدى قرون؛ إذ ظلت تمد الحجاج والزوّار والمعتمرين وأهل مكة المكرّمة بالمياه لمدة تربو على ألف ومائتي عام.

ويخلط كثيرون بين عين زبيدة ودرب زبيدة على أنهما مشروع واحد، ولكن الحقيقة التاريخية تقول إنهما مشروعان منفصلان عن بعضهما، أمرت بإنشائهما «أم الأمين» زبيدة بنت أبي الفضل جعفر بن أبي جعفر المنصور العـباسي؛ زوجة الخليفة العباسي هارون الرشـيد؛ فدرب زبيدة هو عبارة عن برك تنتشر في مواضع معينة، وتمتد من بلاد العراق إلى مكة المكرّمة، تخزّن فيها مياه السيول لأطول مدة، ويستفيد المسافرون في تلك الدروب منها.

أما عين زبيدة، فهي قناة من الماء شُقت عام 164هـ، من وادي نعمان؛ شرقي مكة، إلى مشعر عرفة؛ لتسقي الحاج والمعتمر والمقيم، بعد أن لمست زبيدة ما يلاقيه الحجاج آنذاك من تعب وجهد، نتيجة شح المياه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,079
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,046
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,291

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة