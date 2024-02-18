النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفاءة": 4 مراحل لضمان سخان مياه قليل الاستهلاك طويل الأمد

أهمها التأكد من عدم وجود صدأ أو تسريب وفحص الأسلاك وقطب التسخين

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهم 4 مراحل لصيانة السخان؛ من شأنها تضمّن البقاء لفترة أطول، وتساهم في ترشيد الكهرباء.

وبحسب المركز؛ فإن الصيانة الدورية تشمل عدة أمور؛ من أهمها: الفحص الظاهري للسخان للتأكد من عدم وجود صدأ في الهيكل قد يؤدي إلى تسرب الماء، وفحص آليات الماء، والتأكد من عدم وجود تسريب، وكذلك فحص الأسلاك والتأكد من تثبيتها، بالإضافة إلى فحص قطب التسخين، والتأكد من عدم وجود ترسبات أملاح مما يعيق عملية التسخين بشكل جيد.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كفاءة": 4 مراحل لضمان سخان مياه قليل الاستهلاك طويل الأمد
سبق

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهم 4 مراحل لصيانة السخان؛ من شأنها تضمّن البقاء لفترة أطول، وتساهم في ترشيد الكهرباء.

وبحسب المركز؛ فإن الصيانة الدورية تشمل عدة أمور؛ من أهمها: الفحص الظاهري للسخان للتأكد من عدم وجود صدأ في الهيكل قد يؤدي إلى تسرب الماء، وفحص آليات الماء، والتأكد من عدم وجود تسريب، وكذلك فحص الأسلاك والتأكد من تثبيتها، بالإضافة إلى فحص قطب التسخين، والتأكد من عدم وجود ترسبات أملاح مما يعيق عملية التسخين بشكل جيد.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
01:01 PM

"كفاءة": 4 مراحل لضمان سخان مياه قليل الاستهلاك طويل الأمد

أهمها التأكد من عدم وجود صدأ أو تسريب وفحص الأسلاك وقطب التسخين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,455

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهم 4 مراحل لصيانة السخان؛ من شأنها تضمّن البقاء لفترة أطول، وتساهم في ترشيد الكهرباء.

وبحسب المركز؛ فإن الصيانة الدورية تشمل عدة أمور؛ من أهمها: الفحص الظاهري للسخان للتأكد من عدم وجود صدأ في الهيكل قد يؤدي إلى تسرب الماء، وفحص آليات الماء، والتأكد من عدم وجود تسريب، وكذلك فحص الأسلاك والتأكد من تثبيتها، بالإضافة إلى فحص قطب التسخين، والتأكد من عدم وجود ترسبات أملاح مما يعيق عملية التسخين بشكل جيد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,777

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة