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"مختص عقاقير": التمر الهندي يحارب الجراثيم.. و"الرشاد" لا يناسب الأطفال

قال إنه يحتوي على مضادات حيوية تفتك بعدد من السلالات البكتيرية

أوصى مختص في علم العقاقير بتناول مشروب التمر الهندي لمساهمته في تخليص الدم من حموضته الزائدة وتطهير الجسم من الجراثيم، كما حذر في سياق متصل من إعطاء الأطفال دون الخامسة الرشاد الفاتح للشهية.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، أن مشروب التمر الهندي يحتوي على الأحماض والمعادن، وبذلك يفيد في تخليص الدم من حموضته الزائدة وطرد ما يحتويه من سموم، حيث إن مشروب التمر الهندي يحتوي على عدد من المضادات الحيوية، فإنه يفتك بعددٍ من السلالات البكتيرية، ولذا فإنه يطهر الجسم من الجراثيم، ويفيد كذلك في حالات الغثيان والصداع.

وقال "القحطاني" إن الرشاد يفتح الشهية وعلاج جيد لفقر الدم، لكن لا يصح إعطاؤه للأطفال دون سن الخامسة بأي حال من الأحوال، نافيًا أي علاقة لهذه المادة بنشاط الغدة الدرقية كما يتداول.

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"مختص عقاقير": التمر الهندي يحارب الجراثيم.. و"الرشاد" لا يناسب الأطفال
سبق

أوصى مختص في علم العقاقير بتناول مشروب التمر الهندي لمساهمته في تخليص الدم من حموضته الزائدة وتطهير الجسم من الجراثيم، كما حذر في سياق متصل من إعطاء الأطفال دون الخامسة الرشاد الفاتح للشهية.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، أن مشروب التمر الهندي يحتوي على الأحماض والمعادن، وبذلك يفيد في تخليص الدم من حموضته الزائدة وطرد ما يحتويه من سموم، حيث إن مشروب التمر الهندي يحتوي على عدد من المضادات الحيوية، فإنه يفتك بعددٍ من السلالات البكتيرية، ولذا فإنه يطهر الجسم من الجراثيم، ويفيد كذلك في حالات الغثيان والصداع.

وقال "القحطاني" إن الرشاد يفتح الشهية وعلاج جيد لفقر الدم، لكن لا يصح إعطاؤه للأطفال دون سن الخامسة بأي حال من الأحوال، نافيًا أي علاقة لهذه المادة بنشاط الغدة الدرقية كما يتداول.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
09:25 PM

"مختص عقاقير": التمر الهندي يحارب الجراثيم.. و"الرشاد" لا يناسب الأطفال

قال إنه يحتوي على مضادات حيوية تفتك بعدد من السلالات البكتيرية

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فهد الغبيوي - الرياض
0
2,985

أوصى مختص في علم العقاقير بتناول مشروب التمر الهندي لمساهمته في تخليص الدم من حموضته الزائدة وتطهير الجسم من الجراثيم، كما حذر في سياق متصل من إعطاء الأطفال دون الخامسة الرشاد الفاتح للشهية.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، أن مشروب التمر الهندي يحتوي على الأحماض والمعادن، وبذلك يفيد في تخليص الدم من حموضته الزائدة وطرد ما يحتويه من سموم، حيث إن مشروب التمر الهندي يحتوي على عدد من المضادات الحيوية، فإنه يفتك بعددٍ من السلالات البكتيرية، ولذا فإنه يطهر الجسم من الجراثيم، ويفيد كذلك في حالات الغثيان والصداع.

وقال "القحطاني" إن الرشاد يفتح الشهية وعلاج جيد لفقر الدم، لكن لا يصح إعطاؤه للأطفال دون سن الخامسة بأي حال من الأحوال، نافيًا أي علاقة لهذه المادة بنشاط الغدة الدرقية كما يتداول.

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