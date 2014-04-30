انتزع البطل السعودي علي العثمان فضيتَيْ النتر والمجموع، وأيضًا برونزية الخطف بوزن ٨٥ كجم، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال؛ وبذلك ارتفع رصيد الأخضر إلى ٦ ميداليات في البطولة.
يُذكر أن البطولة مقامة حاليًا بمدينة أورجنتش الأوزبكية.
إنجاز سعودي جديد في بطولة آسيا لرفع الأثقال
انتزع البطل السعودي علي العثمان فضيتَيْ النتر والمجموع، وأيضًا برونزية الخطف بوزن ٨٥ كجم، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال؛ وبذلك ارتفع رصيد الأخضر إلى ٦ ميداليات في البطولة.
يُذكر أن البطولة مقامة حاليًا بمدينة أورجنتش الأوزبكية.
انتزع البطل السعودي علي العثمان فضيتَيْ النتر والمجموع، وأيضًا برونزية الخطف بوزن ٨٥ كجم، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال؛ وبذلك ارتفع رصيد الأخضر إلى ٦ ميداليات في البطولة.
إنجاز سعودي جديد في بطولة آسيا لرفع الأثقال
انتزع البطل السعودي علي العثمان فضيتَيْ النتر والمجموع، وأيضًا برونزية الخطف بوزن ٨٥ كجم، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال؛ وبذلك ارتفع رصيد الأخضر إلى ٦ ميداليات في البطولة.
يُذكر أن البطولة مقامة حاليًا بمدينة أورجنتش الأوزبكية.