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إنجاز سعودي جديد في بطولة آسيا لرفع الأثقال

انتزع البطل السعودي علي العثمان فضيتَيْ النتر والمجموع، وأيضًا برونزية الخطف بوزن ٨٥ كجم، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال؛ وبذلك ارتفع رصيد الأخضر إلى ٦ ميداليات في البطولة.

يُذكر أن البطولة مقامة حاليًا بمدينة أورجنتش الأوزبكية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إنجاز سعودي جديد في بطولة آسيا لرفع الأثقال
سبق

انتزع البطل السعودي علي العثمان فضيتَيْ النتر والمجموع، وأيضًا برونزية الخطف بوزن ٨٥ كجم، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال؛ وبذلك ارتفع رصيد الأخضر إلى ٦ ميداليات في البطولة.

يُذكر أن البطولة مقامة حاليًا بمدينة أورجنتش الأوزبكية.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
09:28 PM

إنجاز سعودي جديد في بطولة آسيا لرفع الأثقال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتزع البطل السعودي علي العثمان فضيتَيْ النتر والمجموع، وأيضًا برونزية الخطف بوزن ٨٥ كجم، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال؛ وبذلك ارتفع رصيد الأخضر إلى ٦ ميداليات في البطولة.

يُذكر أن البطولة مقامة حاليًا بمدينة أورجنتش الأوزبكية.

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